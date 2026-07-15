«تيتر» تطلق برنامجاً عالمياً يجمع ريادة الأعمال والتجارب العملية عبر 9 دول

أعلنت كلية «تيتر» Tetr للأعمال، المؤسسة التعليمية العالمية المتخصصة في إعادة تعريف تعليم إدارة الأعمال عبر التعلم التطبيقي والتجارب العملية، إطلاق برنامج الفجوة الدراسية العالمية (Global Gap Year Program)، وهو برنامج دولي يمتد لمدة 40 أسبوعاً، يهدف إلى تحويل مفهوم سنة الفجوة الدراسية التقليدية إلى تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة الأكاديمية، وريادة الأعمال، والانفتاح الثقافي، والعمل الميداني في بيئات أعمال عالمية.

ويمتد البرنامج عبر 9 دول تشمل الصين واليابان وعدداً من الدول الأوروبية والأرجنتين والهند وكينيا وبالي، حيث يمنح المشاركين فرصة لاكتساب خبرات عملية في ريادة الأعمال، والتعرف على أسواق مختلفة، والتفاعل مع مجتمعات وثقافات متنوعة ضمن منهج يعتمد على التعلم بالممارسة.

ويجمع البرنامج بين التجارب الأكاديمية والعملية والثقافية، إذ يتيح للطلاب العمل والتفاعل مع رواد الأعمال والمؤسسات الثقافية والمجتمعات المحلية، إلى جانب التعرف على نماذج عمل لشركات عالمية مثل علي بابا (Alibaba)، وتسلا (Tesla)، وسوفت بنك (SoftBank)، وميركاري (Mercari)، وإل في إم إتش (LVMH)، إضافة إلى FITT-IIT Delhi.

ويركز البرنامج على تحويل المعرفة النظرية إلى تطبيقات عملية، حيث تم تصميم كل محطة تعليمية حول محور متخصص؛ ففي الصين يتعرف الطلاب على سلاسل الإمداد والأسواق الاستهلاكية العالمية، وفي اليابان يطلعون على منظومات الابتكار والتقنيات المتقدمة، بينما تستعرض أوروبا نماذج اقتصاد صناع المحتوى، وتقدم الأرجنتين تجارب في الاستدامة، وتوفر الهند بيئة للتعرف على ريادة الأعمال وتطوير المنتجات، فيما تركز بالي على مفاهيم السياحة المجتمعية والرفاهية.

وخلال البرنامج، يعمل الطلاب على تطوير مشاريع ريادية في أسواق متعددة، مع توفير دعم تمويلي تأسيسي يساعدهم على اختبار أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق. ويختتم البرنامج بفترة تدريب عملي داخل شركات ناشئة في مراحل النمو، حيث يعمل المشاركون مباشرة مع المؤسسين لاكتساب خبرات عملية في بناء الشركات وتوسيع أعمالها.

وقال تارون جانغوار، الشريك المؤسس لكلية «تيتر» للأعمال، إن البرنامج يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم سنة الفجوة الدراسية، عبر تحويلها من فترة انتقالية بين مراحل التعليم إلى تجربة مليئة بالبناء والتجربة والاكتشاف.

وأضاف أن الهدف هو أن يأتي التعلم من المشاركة الفعلية، سواء عبر استكشاف ثقافات جديدة، أو العمل مع مؤسسي الشركات، أو اختبار الأفكار في أسواق مختلفة، وليس من خلال الدراسة النظرية فقط.

ويأتي إطلاق البرنامج امتداداً لتجارب كلية «تيتر» في مجال تعليم ريادة الأعمال، بعد نجاح برنامج البكالوريوس الذي أسهم في تأسيس مجموعة من الشركات الناشئة التي يقودها الطلاب في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات كخدمة (SaaS)، والمنتجات الاستهلاكية، والأغذية والمشروبات.

ومن أبرز الشركات التي خرجت من منظومة الكلية Fluma، وBluSpru، وServeClub، وMeridian، وJhatak، وNothing But، والتي حققت مجتمعة إيرادات تجاوزت مليون دولار أمريكي، إلى جانب جذب أكثر من 500 ألف دولار من الاستثمارات التأسيسية من مستثمرين دوليين وصناديق رأس مال جريء.

كما استفاد طلاب الكلية من فرص عرض مشاريعهم أمام قيادات تنفيذية من شركات ومؤسسات عالمية، بينها Reebok وY Combinator Startup School وThe Network School وطيران الإمارات، بما يعكس التركيز على الجانب العملي والعالمي في نموذج التعليم الذي تتبناه الكلية.

ويحظى البرنامج بدعم مجموعة من الأكاديميين والخبراء العالميين، من بينهم الدكتور إدوارد روجرز، كبير مسؤولي المعرفة السابق في وكالة ناسا، والدكتور زال فيروز من جامعة هارفارد، وستيفان دي لا فافيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة Estée Lauder، ونيتين غور، العضو السابق في المجلس الاستشاري بجامعة ستانفورد، ومانوج كوهلي، الرئيس السابق لشركة SoftBank في الهند.

ومن خلال شراكاتها مع مؤسسات عالمية ومستثمرين وشركات كبرى، توفر كلية «تيتر» للطلاب فرصاً للتدريب والمشاريع التطبيقية والتجارب الميدانية مع شركات مثل Tesla وAlibaba وGoogle وإعمار، إلى جانب مؤسسات ثقافية عالمية مثل متحف اللوفر ومتحف برادو.

ومن المقرر أن تبدأ الدفعة الأولى من برنامج Global Gap Year Program في سبتمبر 2026، في خطوة تستهدف بناء نموذج جديد للتعليم القائم على التجربة العملية، وإعداد جيل من رواد الأعمال القادرين على العمل في الأسواق العالمية.