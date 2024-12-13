عبدالرحمن العور: 120 ألف مواطن ومواطنة يعملون في 23 ألف شركة

أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة أن القطاع الخاص يثبت يوماً بعد يوم التزامه بسياسات التوطين واضطلاعه غير المسبوق بمسؤولياته بهذا الملف الوطني المهم، وذلك في إطار الشراكة مع الحكومة في توظيف وتدريب المواطنين الذين وصل عددهم في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى أكثر من 120 ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 23 ألف شركة تشهد قصص نجاحات تسطرها الكفاءات الوطنية التي تؤدي مهامها الوظيفية بكفاءة واقتدار.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه، مجموعة من المواطنين والمواطنات العاملين في مجموعة ماجد الفطيم، وذلك خلال زيارة قام بها مؤخراً للشركة.

ورافق معاليه مسؤولين من الوزارة في حفل أقامته المجموعة بمناسبة تحقيقها إنجازاً بارزاً في مجال التوطين، وشهد اللقاء أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، ومريم ماجد الفطيم، المساهمة وممثلة المساهمين في الشركة.

وأشار خلال اللقاء إلى أن واقع التوطين في مجموعة ماجد الفطيم يعكس عمق المسؤولية المجتمعية للمجموعة، مشيداً بالتزام المجموعة بدعم السياسات الحكومية لتعزيز تنافسية المواطنين ومساهمتهم في سوق العمل.

وأشاد بجهود وتميز الكفاءات الإماراتية العاملة في المجموعة، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تتابع عن كثب ملف التوطين في القطاع الخاص، وتوجه باستمرار بضرورة تمكين المواطنين ودعمهم بما يسهم في استقرارهم في وظائفهم في ضوء الدعم الذي يقدمه برنامج «نافس»، فضلاً عن توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع لا سيما من خلال حزمة الامتيازات التي تحصل عليها الشركات المتفاعلة مع سياسات التوطين في القطاع الخاص.

من جهته، أكد أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة حرص المجموعة على المساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وإنجاز مسيرة التوطين وذلك من خلال وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتوفير المزيد من الوظائف الواعدة للمواطنين. وأكد على فاعلية الشراكة مع برنامج «نافس»، مشيراً في هذا السياق إلى أن نسبة التوطين في الشركة بلغت 3 % في العام 2021 لتصل حالياً إلى 13.7 %.