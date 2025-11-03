200 من القيادات النسائية بقمة القيادة للمرأة في الهندسة بدبي

تستضيف دبي قمة القيادة للمرأة في الهندسة 2025، التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات «IEEE» فرع دولة الإمارات، خلال الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر الجاري بفندق رافلز في دبي، ومن المتوقع أن يشارك في القمة هذا العام أكثر من 200 من الأعضاء والقيادات النسائية يمثلون أكثر من 10 دول.

ويشارك في القمة أكاديميون بارزون من جامعات محلية ودولية، منهم الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي الرئيس الفخري لفرع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الإمارات، والدكتورة هيفاء جمال الليل، رئيسة جامعة عفت، المملكة العربية السعودية، والبروفيسور حسين الأحمد، نائب رئيس جامعة دبي رئيس فرع «IEEE» في الإمارات، والدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر في دبي.

كما تستضيف القمة كبار التنفيذيين من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إضافة إلى مؤسسين ومحترفين بارزين من مؤسسات مثل «طاقة» و«ستراتا»، وغيرهم، لتقديم خبراتهم ورؤاهم من أجل إلهام وتمكين المشاركات والمشاركين. وستشهد القمة في اليوم الأول كلمات ترحيبية ورئيسية، وجلسة نقاشية، وجلسات تواصل تفاعلية لتعزيز الإرشاد المهني، والتعاون، وتطوير المهارات القيادية.

وتتضمن أجندة القمة جلسات حول النمو المهني، ومسابقة مناقشة الأبحاث العلمية، ومبادرات لتعزيز التعاون بين الصناعة والمجال الأكاديمي. أما اليوم الثاني للقمة فيشهد كلمات رئيسية، وجلسة نقاشية، وسينتهي اليوم بتقديم رؤى لإصدارات القمم المستقبلية.