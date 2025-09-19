«أمازون» تطلق أول مراكزها اللوجستية في أبوظبي

أعلنت «أمازون» أمس، بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، تدشين أول مركز لوجستي لها في إمارة أبوظبي، والذي صُمّم لدعم الخدمات اللوجستية، وتسريع عمليات التوصيل، وتوفير خيارات أوسع من المنتجات للعملاء.

ويقع المركز اللوجستي الجديد ضمن مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - كيزاد. وتم افتتاح المركز خلال فعالية حضرها كل من أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وبدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وراشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، ومحمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي - مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد).

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: من خلال شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار، نسخّر خبراتنا وقدراتنا التقنية لدعم الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، وتمكين الشركات المحلية من تحقيق النجاح وتنمية أعمالها عبر الإنترنت من خلال توفير الوسائل والبنية التحتية اللازمة. كما أننا نولي أهمية كبيرة لشراكاتنا الاستراتيجية مع جمارك أبوظبي ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد)، إذ يُعد دعمهم عنصراً أساسياً في بناء شبكة لوجستية عالمية المستوى وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار والتجارة.