جاي شيتي وستيفن بارتليت يحاضران ضمن فعالية "مستقبل الإنسان 2025" من تنظيم مايندفالي في دبي

أكثر من 20 من أبرز المفكرين العالميين يقدمون رؤى وينفذون ورش تحقيق النمو الشخصي والمهني

تستعد إكسبو سيتي في دبي لاستضافة فعالية "مستقبل الإنسان 2025" التي تنظمها مايندفالي، المنصة الأقوى عالمياً في مجال التنمية البشرية، في الفترة من 10 إلى 12 يناير 2025. وتجمع الفعالية أكثر من 20 من ألمع المفكرين العالميين لتقديم تجربة غنية وملهمة تهدف إلى تعزيز النمو الشخصي، والابتكار، وتطوير القدرات البشرية. وتهدف هذه الفعالية إلى تزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة التي تمكنهم من تحسين حياتهم المهنية والشخصية على حد سواء. وهي تمثل شهادة على رؤية مايندفالي لتعزيز النمو، والقدرة على تجاوز الأزمات، وتحقيق الشعور بالغاية والهدف في عالم سريع التطور.

من بين أبرز المحاضرين في "مستقبل الإنسان 2025"، ستيفن بارتليت، مبتكر البودكاست الأول في أوروبا "مذكرات المدير التنفيذي" (The Diary of a CEO) ومؤلف الكتب الأكثر مبيعًا، وجاي شيتي، مؤلف كتاب "فكر مثل راهب" (Think Like a Monk) ومقدم البودكاست الحائز على جوائز "حول الغاية" (On Purpose). وسوف تكون هذه أول مرة يلقي فيها كلاهما محاضرات في دبي، حيث يشاركان رؤى ملهمة حول كيفية تحقيق النجاح والازدهار في بيئة عالمية متغيرة، مما يجعل هذه الفعالية فرصة ذهبية لكل من يسعى لتطوير ذاته وتحسين مستقبله.

وعن الفعالية، قال فيشن لاخياني، مؤسس مايندفالي ورئيسها التنفيذي: "تمثل فعالية مستقبل الإنسان 2025 دعوة للعمل من أجل استعادة إمكاناتنا الحقيقية. ونسعى لجمع ألمع العقول لإلهام البشرية نحو مستقبل والتأكيد على أن التكنولوجيا غرضها تحسين إنسانيتنا وليس أن تطغى عليها. وهدفنا أن نُمكّن الأفراد من بناء حياة هادفة ذات معنى وتعزيز قدرتهم على التأثير والتواصل".

إلى جانب بارتليت وشيتي، تضم الفعالية مجموعة متنوعة من المتحدثين، منهم: ريغان هيليير، رائدة الأعمال ومؤسسة ريغان هيليير الدولية (Regan Hillyer International)، التي تقدم رؤى حول تحقيق التوازن بين الأهداف الشخصية والمهنية باستخدام منهجية "هندسة الطاقة"؛ ومايجر، المغني والمنتج المرشح لجائزة غرامي، الذي يروي قصته الملهمة في التغلب على السرطان ودور الموسيقى في تحقيق الشفاء؛ وداريوش سودي، رائد الأعمال والمدير التنفيذي لشركة أرينا كابيتال (ARENA Capital)، الذي يشارك خبراته في مجال التنمية الشخصية واستراتيجيات الأعمال.

تقدم "مستقبل الإنسان 2025" تجربة فريدة من الإلهام والاتصال. وسوف يتفاعل المشاركون على مدار ثلاثة أيام مع محاضرات رئيسية ملهمة، وورش عمل غامرة، وفرص تواصل حصرية. كما ستعرض الفعالية أدوات مبتكرة للرفاهية والنجاح، مما يضمن أن يغادر المشاركون باستراتيجيات قابلة للتنفيذ لتحسين حياتهم الشخصية والمهنية.

جدول الفعاليات:

•اليوم الأول – "أنت أذكى" (A Smarter You): يتناول الذكاء الاصطناعي، أدوات تعزيز العقل، وكيفية زيادة الإنتاجية لتحقيق النجاح.

•اليوم الثاني – "أنت أكثر صحة" (A Healthier You): يركز على العلوم الشخصية وتقديم نماذج جديدة للرفاه.

•اليوم الثالث - "حقق حياة أحلامك" (Manifest Your Dream Life): يعرض استراتيجيات وممارسات لتعزيز التواصل العميق والعيش بهدف وغاية واضحة.

فئات التذاكر:

•التذكرة الفضية (399 دولارًا): دخول عام لجميع الجلسات الرئيسية.

•التذكرة الذهبية (499 دولارًا): أولوية الجلوس وفرص التواصل المميزة.

•التذكرة البلاتينية (1099 دولارًا): مقاعد VIP، وحضور ورش حصرية، ولقاء خاص مع المحاضرين.

استعد لتجربة ستمثل نقطة تحول في حياتك، وتُعيد تعريف مفهومك للنجاح والازدهار في عالمنا. للحصول على التذاكر ولمزيد من المعلوماتwww.mindvalley.com/futurehuman

