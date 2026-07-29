مشاركة إماراتية فاعلة في المنتدى العالمي للمرأة بمسقط

في تأكيد جديد على الدور الإماراتي الريادي في دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مسيرة التنمية المستدامة، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات النسخة الخامسة من الملتقى العالمي السنوي للمرأة، الذي تستضيفه العاصمة العُمانية مسقط، وسط حضور نخبة من القيادات وصناع القرار ورواد الأعمال من مختلف دول العالم.

وتأتي المشاركة الإماراتية من خلال الرعاية الرسمية، وللمرة الأولى، التي تقدمها شركة 2XL Home للملتقى، في خطوة تعكس التزامها بدعم المبادرات المجتمعية والتنموية، وترسيخ دور القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في تمكين المرأة وتعزيز إسهاماتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وتجسد هذه الرعاية رؤية الشركة في الاستثمار في الإنسان، ولا سيما المرأة، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، إلى جانب دعم المنصات الدولية التي تبرز إنجازات المرأة وتسهم في توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين القيادات النسائية حول العالم.

وتندرج هذه الشراكة ضمن نهج 2XL Home في دعم الفعاليات ذات الأثر المجتمعي والإقليمي، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، وترسيخ الشراكات المؤسسية الهادفة، بما يسهم في دعم المبادرات التي تصنع أثراً إيجابياً على المستويين الإقليمي والدولي.

وتعد رعاية الشركة لهذه النسخة محطة مهمة في مسيرة الملتقى، وتعكس تنامي اهتمام المؤسسات الرائدة بالمشاركة في المبادرات التي تعزز مكانة المرأة شريكاً رئيساً في التنمية والابتكار وصناعة المستقبل.

ويُعد الملتقى العالمي السنوي للمرأة إحدى المبادرات الدولية الرائدة التي تنظمها مؤسسة العنوان لإدارة الفعاليات – دبي، ويهدف إلى دعم وتمكين المرأة من خلال منصة عالمية تجمع القيادات النسائية، وصناع القرار، ورواد الأعمال، وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يعزز تبادل الخبرات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع فرص التعاون الدولي.

وانطلاقاً من رؤيته في مد جسور التعاون بين الدول، يحرص الملتقى على إقامة نسخه السنوية في وجهات مختلفة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الخليجية والدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية الاجتماعية والابتكار وريادة الأعمال.

وتستضيف العاصمة العُمانية مسقط النسخة الخامسة من الملتقى للمرة الأولى، في محطة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وتجسد نموذجاً متميزاً للشراكة الخليجية في دعم المبادرات النوعية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

ويواصل الملتقى ترسيخ مكانته منصة دولية تجمع الكفاءات والقيادات النسائية من مختلف دول العالم، وتسهم في إطلاق المبادرات، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء شراكات مستدامة تدعم التنمية الشاملة، بما يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في إطلاق المبادرات ذات الأثر الإقليمي والدولي.