26 شركة ناشئة بمبادرة «حلول شبابية» تفتح آفاق الابتكار الصناعي

أعلن مركز الشباب العربي اليوم انطلاق أعمال الجولة السابعة من مبادرة "حلول شبابية" التي تقام بالشراكة بين، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمؤسسة الاتحادية للشباب، بمشاركة 26 شركة ناشئة تعمل في القطاع الصناعي بالإمارات، وذلك ضمن مسار تدريبي مكثف يقام عن بعد ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع بإشراف من شركة Elevate Ventures، المتخصصة في مجال ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الناشئة.

وقال معالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي إن مركز الشباب العربي يحرص على الالتزام بنموذج يعمل على بناء جيل شبابي قادر على مواجهة التحديات وتقديم الحلول واتخاذ القرارات، من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية، واتخاذ الجولة لشعار “صنع في العالم العربي” يعكس إيماننا العميق بدور الشباب في تطوير مجتمعاتهم، ودعمهم لتقديم مبادرات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتبرز قصص نجاح ملهمة على مستوى المنطقة.

وتهدف هذه الجولة إلى تعزيز قدرات الشباب في القطاع الصناعي، انطلاقًا من إيمان المركز بالدور المحوري القيادي في هذا القطاع الحيوي، حيث تهدف إلى تمكين الشباب من تقديم حلول صناعية مبتكرة تواكب احتياجات السوق المحلي وتدعم أولويات الدولة في عدة مجالات مثل سلاسل التوريد، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير حلول صديقة للبيئة لدعم الاقتصاد الدائري.

وتعد "حلول شبابية" إحدى المبادرات الإستراتيجية التي يقودها مركز الشباب العربي لتمكين رواد الأعمال العرب الشباب من تحويل أفكارهم إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق، وتفتح المجال في نسختها الحالية أمام الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً من المواطنين والعرب المقيمين في دولة الإمارات، لتقديم مشاريعهم الناشئة ضمن بيئة داعمة تحفز الإبداع وتربطهم بصناع القرار والخبراء.

ويشكل المسار التدريبي الحالي مرحلة تحضيرية محورية، يتم خلالها تأهيل المشاركين بشكل عملي ومكثف يشمل تطوير النماذج المالية، تحسين مهارات العرض، وصقل الخطط التشغيلية للمشاريع.

وستخضع الشركات الناشئة إلى تقييم مرحلي من قِبل لجان تحكيم مختصّة لاختيار أفضل ست شركات للتأهل للمرحلة النهائية.

ومن المقرر أن تختتم الجولة السابعة في 15 يوليو المقبل، بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، وذلك عبر فعالية ختامية يحتضنها مركز الشباب العربي في أبوظبي، حيث ستعرض الشركات المتأهلة مشاريعها للمرة الثانية أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء وصناع القرار، ليتم تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل، ومنحهم الدعم اللازم لتوسيع نطاق مشاريعهم، وتطوير أثرها في السوق المحلي.