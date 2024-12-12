«أسترا تك» الإماراتية تحصل على تمويل بـ 500 مليون دولار من «سيتي»

يقدم بنك «سيتي غروب» تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار لوحدة تابعة لـ «أسترا تك» في أبوظبي، ما يمثل واحدة من أكبر تسهيلات التمويل الفردية التي تحصل عليها شركة تكنولوجيا مالية في الإمارات.

وحصلت شركة «كوانتيكس تكنولوجي بروجيكتس» التي تدير منصة الإقراض الاستهلاكي «كاش ناو»، على تمويل التوريق المدعوم بأصول من «سيتي»، وفقاً لبيان صادر عن البنك.

من شأن التمويل أن يدعم جهود «أسترا تك» في تطوير تطبيق شامل أو ما يطلق عليه «سوبر آب»، والذي يتعامل مع كل شيء بدءاً من المدفوعات الرقمية وصولاً إلى الرسائل الفورية. في إطار هذه الجهود، استحوذت الشركة في العام الماضي على تطبيق «بوتيم»، وهو تطبيق المكالمات الصوتية الأكثر شعبية في الشرق الأوسط.

تزداد قدرة شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة على استقطاب دعم البنوك العالمية. ففي أواخر العام الماضي، عززت شركة «تابي» السعودية، المتخصصة في خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، ميزانيتها بالحصول على تسهيل ائتماني مدعوم بأصول بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار من بنك «جيه بي مورغان تشيس».

وقال طارق بن هندي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أسترا تك»: «يشهد قطاع التكنولوجيا المالية تحولاً سريعاً، ويجذب استثمارات عالمية كبيرة». أضاف: «تواصل دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما الإمارات، تحقيق نمو قوي على الرغم من التحديات العالمية على مستوى الاقتصاد الكلي».