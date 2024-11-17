18.6 تريليون درهم التحويلات المالية في الإمارات خلال عام

تجاوزت التحويلات المالية التي تمت عبر نظام التحويلات التابع للمصرف المركزي بالإمارات 18.6 تريليون درهم خلال عام واحد في الفترة ما بين يوليو 2023 ويوليو المنقضي من العام الجاري.

وأوضحت بيانات حديثة صادرة أخيراً عن المصرف المركزي أن التحويلات التي تمت بين البنوك كانت صاحبة الحصة الأكبر بنسبة 64 % من إجمالي التحويلات التي تمت خلال فترة العام بأكثر من 11.9 تريليون درهم، فيما مثلت تحويلات الأفراد نسبة بلغت 36% من إجمالي التحويلات التي تمت وبقيمة بلغت 6.7 تريليونات درهم على مدار العام.

وشكل شهر أكتوبر المنقضي من العام الجاري أنشط شهور الفترة من حيث حجم التحويلات التي تمت، حيث بلغت أكثر من 1.8 تريليون درهم، بينما كان أقل الشهور خلالها هو شهر سبتمبر من العام الماضي 2023 بقيمة بلغت 1.364 تريليون درهم.

وتشهد التحويلات المالية في الإمارات نشاطاً ملحوظاً خلال السنوات المنقضية من بعد عام التعافي من الجائحة 2021 وحققت الشهور السبعة الأولى المنقضية من العام الجاري أكبر حصيلة على أساس سنوي خلال السنوات الثلاث الماضية بقيمة 11.1 تريليون درهم.

حيث ارتفعت بنسبة 16 %عن إجمالي التحويلات المحققة بقيمة 9.6 تريليونات درهم بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تجاوز النمو نسبة 56% عن إجمالي التحويلات التي بلغت 7.1 تريليونات درهم في الفترة نفسها من 2022.

ونمت التحويلات بين البنوك خلال الشهور السبعة الأولى من 2024 إلى 7 تريليونات درهم بنسبة 15% مقارنة بإجمالي بلغ 6.1 تريليونات درهم في 2023 وبنسبة 63% مقارنة بتحويلات بقيمة 4.3 تريليونات درهم في 2022.

بينما بلغت تحويلات الأفراد 4.1 تريليونات خلال فترة المقارنة من العام الجاري بنمو نسبته 17% مقارنة بقيمة بلغت 3.5 تريليونات درهم الفترة نفسها العام الماضي، وبنمو قدره 46.5% مقارنة بتحويلات عبر النظام تمت عن طريق الأفراد قيمتها 2.8 تريليون درهم في الشهور السبعة الأولى من 2022.