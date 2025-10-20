19 مليار دولار في ليلة واحدة.. برنارد أرنو يستعيد عرش الأثرياء بـ "معجزة

شهد أثرى أثرياء العالم مكاسب وخسائر لا تُصدق هذا العام، بدءاً من لاري إليسون (مؤسس أوراكل) الذي تصدَّر القائمة لفترة وجيزة متجاوزاً إيلون ماسك قبل أن يخسر سريعاً 34 مليار دولار، مروراً بـ بيل غيتس الذي تراجع في الترتيب بعد أن تسببت تبرعاته الخيرية في خفض صافي ثروته بـ 51 مليار دولار.

والآن، وبعد أشهر من الاضطراب، يُعد برنارد أرنو (رئيس مجموعة LVMH) أحدث رجال الأعمال صعوداً في مؤشر بلومبرغ للمليارديرات بعد تقرير أرباح شركته المذهل.

بين 14 و 15 أكتوبر، ارتفع صافي ثروة أرنو من 173 مليار دولار إلى 192 مليار دولار. هذه زيادة هائلة بلغت 19 مليار دولار في ليلة واحدة.

دفع هذا الارتفاع المفاجئ في الثروة أرنو ليقفز من المركز الثامن إلى المركز السابع بين أغنى أغنياء العالم، متجاوزاً الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، ستيف بالمر، الذي تبلغ ثروته حالياً 176 مليار دولار. ويُعد هذا الازدهار مرحباً به بعد أن ظلت ثروة أرنو تتذبذب بشكل حاد طوال عام 2025، حيث كان رئيس LVMH يخسر المليارات منذ مارس.

تسببت تقلبات سوق السلع الفاخرة في صعود وهبوط أرنو في قائمة المليارديرات. بصفته قائد مجموعة" LVMH" ويمتلك حصة 48% في العمل، فإن ثروته تعتمد بشكل كبير على مدى إقبال المستهلكين على شراء المنتجات الفاخرة مثل حقائب لوي فيتون، وساعات تاج هوير، لكن الارتفاع الحالي لأرنو عند 192 مليار دولار لا يقترب من ذروته البالغة 209 مليارات دولار التي وصل إليها في يناير من هذا العام.

في بداية عام 2025، كانت" LVMH" تُعلن عن توقعات إيجابية. فعلى الرغم من "البيئة الاقتصادية غير المواتية"، قالت الشركة إن إيرادات عام 2024 بلغت 84.7 مليار يورو (98.8 مليار دولار)، وقفزت الأرباح إلى 19.6 مليار يورو (22.9 مليار دولار)، مع تحقيق مكاسب كبيرة في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

ومع ذلك، انخفضت ثروة الملياردير خلال الأشهر التالية إلى أدنى مستوياتها لتصل إلى 148 مليار دولار في أبريل و 146 مليار دولار في يونيو. من ذروة يناير، خسر أرنو 63 مليار دولار بحلول يونيو، قبل أن تبدأ ثروته في الارتفاع مجدداً بثبات.

ويعود كل ذلك إلى سوق سلع فاخرة غير مستقر، متأثر بالتعريفات الجمركية وتغير تفضيلات المستهلكين.

لكن يبدو أن حظ أرنو العاثر قد تبدل (في الوقت الحالي على الأقل). فقد شهدت ثروته زيادة كبيرة هذا الثلاثاء للمرة الأولى منذ أشهر، عندما أعلنت الشركة عن زيادة في الإيرادات بنسبة 1% في الربع الثالث، لتصل إلى 18.3 مليار يورو (21.2 مليار دولار).

وتُعد هذه أول فترة نمو لمجموعة LVMH منذ بداية سنتها المالية.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 12%، مسجلة ثاني أكبر زيادة تعتمد على السوق في تاريخ مجموعة الأزياء الفاخرة الممتد لـ 38 عاماً.

في حين يمتطي الرئيس التنفيذي حالياً موجة الـ 19 مليار دولار، سيكون من الصعب على أرنو العودة إلى ذروته البالغة 209 مليارات دولار، إذ يتوقع الباحثون تباطؤاً في تسوق السلع الفاخرة يستمر ثلاث سنوات.

بدأ العديد من المستهلكين يُديرون ظهورهم للسلع الفاخرة؛ فقد سئم المتسوقون من نقص الإبداع، وارتفاع النفقات اليومية، والجودة التي يُمكن القول إنها تتراجع، ولذا أصبحوا يفكرون مرتين قبل إنفاق أموالهم على منتجات المصممين.

ووجد الباحثون أن هذا التحول في التفضيلات قد يكون له تأثير طويل الأمد.

في وقت سابق من هذا العام، توقعت شركة ماكينزي أن يتباطأ معدل النمو العالمي في صناعة الرفاهية إلى ما بين 1 إلى 3% فقط بين عامي 2024 و 2027.

ووجدت الدراسة أيضاً أنه بدلاً من شراء أحذية مانولو بلانيك أو حقائب هيرميس، يتجه متسوقو السلع الفاخرة بشكل متزايد نحو تجارب العافية والسفر. وقد تجسد هذا التغيير في الأذواق بالفعل في السوق، حيث يتسوق المستهلكون ذوو الثروات العالية بشكل أقل.

ووفقاً لدراسة أجرتها بين آند كومباني عام 2024، أعلن ثلث قطاع الرفاهية فقط عن نمو إيجابي العام الماضي.

وصفت بين آند كومباني معضلة الرفاهية بأنها مشكلة "معادلة القيمة": هل يشعر المتسوقون أنهم يحصلون على قيمة كافية مقابل ما يشترونه من حيث التجربة، أو الأهمية الاجتماعية والثقافية، أو جودة الحرفية؟

أشارت إحدى كاتبات الدراسة، كلوديا داربيزيو، إلى أن العلامات التجارية الكبرى كانت تعتمد على أسواق مختلفة بـ "منتجات المبتدئين مثل ملابس الشارع، والأحذية الرياضية، وحتى مستحضرات التجميل؛ وهي جميع الفئات التي يمكن أن تكون أكثر أهمية للشباب، وكذلك للأشخاص ذوي الإنفاق التقديري الأقل".

لكن هذه الخطوة ربما جاءت بنتائج عكسية، أو "أفرطت في تصحيح" المشكلة، حسبما قالت داربيزيو لمجلة "فورتشن".

فبدلاً من ترك الجودة أو التصميم يتحدث عن نفسه، اعتمدت العلامات التجارية بشكل كبير على شعاراتها أو التجارب الخاصة بها، مما خنق ابتكارها في هذه العملية. وقد دفع هذا المستهلكين إلى التساؤل عما إذا كان ينبغي عليهم دفع مبالغ باهظة مقابل هذه العناصر