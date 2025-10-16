"صانع المليونيرات" يهاجم وول ستريت ويقدم مقترحاً ثورياً

في خضم جدل متصاعد حول تضخم ثروات المليارديرات إلى مستويات قياسية، خرج المستثمر والملياردير الشهير مارك كيوبان، الذي بنى ثروته المقدرة بـ 6 مليارات دولار من خلال المراهنة على مبدأ الملكية، بمقترح يُعد بمثابة قنبلة موجهة لقلب النظام الاقتصادي.

فبينما يراقب المؤسسون والتنفيذيون تضخم ثرواتهم بفضل ارتفاع أسعار الأسهم، يصر نجم "شارك تانك" على أن العاملين الذين يمولون هذا الارتفاع بأنفسهم عبر استثمارات التجزئة وصناديق التقاعد، يستحقون حصة عادلة من "الكعكة".

وفي ردٍ له على تقرير "أوكسفام" الذي كشف عن زيادة ثروة المليارديرات بـ 33 تريليون دولار منذ عام 2015، نشر كيوبان على حسابه في منصة "إكس" أن السبب وراء هذا الارتفاع الهائل هو "سير سوق الأسهم في خط مستقيم للأعلى".

وأضاف كيوبان: "هل تعرفون من يُمول هذه الزيادة، خاصة في الآونة الأخيرة؟ هم مستثمرو التجزئة (الأفراد) وصناديق التقاعد (401k)، وهي عبارة عن خطط ادخار تقاعدية ترعاها الشركات وتُمكّن الموظفين من استثمار جزء من رواتبهم مع مزايا ضريبية".

وتابع الملياردير بطرح سؤاله المحوري: "لماذا لا نقدم حوافز للشركات لإلزامها بمنح أسهم في شركاتهم لجميع الموظفين، بنفس النسبة المئوية للأرباح النقدية التي يحصل عليها الرئيس التنفيذي؟"

ويؤكد كيوبان أن الثروة في حد ذاتها ليست المشكلة، طالما أنها تعود بالنفع على الجميع بشكل صحيح، مصرحاً أن: "التعاطف والرأسمالية، هما ما يمكن أن يجعل هذا البلد أعظم بكثير وليس الجشع".

هذه الفلسفة يطبقها كيوبان عملياً في مشروعه الحديث "Cost Plus Drugs" لبيع الأدوية منخفضة الكلفة، وعلى الرغم من أن شركات كبرى مثل" إنتل" و"أدوبي" تتيح للموظفين شراء الأسهم بخصم 15% (بحد أقصى 21,250 دولاراً سنوياً)، إلا أن كيوبان يرى أن هذه الآليات مقيدة جداً.

وصرّح مارك لمجلة "فورتشن" أن "دراسات متعددة تظهر أنه عندما يمتلك الجميع أسهماً، تكون النتائج أفضل"، مؤكداً أن "قيمة تلك الدولارات تصبح أعظم بكثير عندما تستخدم عملك وخبرتك لمساعدة الآخرين".

ويستند كيوبان في مطلبه إلى سجله الشخصي الحافل في مشاركة الأرباح؛ فقد أكد سابقاً في منشور على "إكس" أنه في كل شركة باعها، دفع مكافآت لكل موظف عمل لديه لأكثر من عام.

وكشف مارك أنه في شركته "Broadcast.com"، أصبح لديه 300 موظف من أصل 330 من أصحاب الملايين، "وكذلك دفع 20% من الأرباح لــ 80 موظفًا في شركته"مايكروسولوشنز" وهي أول شركة أسسها.

ودفع مارك أيضاً في نادي دالاس مافريكس أكثر من 35 مليون دولار للموظفين كمكافآت، ليصبح بذلك خير مثال على أن الثروة يجب أن تكون قوة دافعة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي الشامل.