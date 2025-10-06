براجوغو بانجيستو.. صاحب أسرع معدل نمو في الثروة

تخيل أنك خسرت أكثر من 11 مليار دولار في يوم واحد، فهل يمكنك أن تتعافى من هذه الصدمة وتواصل عملك وحياتك بشكل طبيعي؟ السؤال الأصعب: هل يمكنك تعويض هذا المبلغ الكبير في أقل من عام؟ هذا ما حدث مع براجوغو بانجيستو، الملياردير الإندونيسي، الذي صُنّف أغنى رجل في بلده، فقد تعرض لخسارة تاريخية قُدرت بـ11.4 مليار دولار من ثروته في يوم واحد من العام الماضي، بعد أن هوت أسهم شركتيه العاملتين في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات بنسبة 20 %، فانخفض صافي ثروته من 53.5 مليار إلى 42.1 مليار دولار.. ضربة موجعة كانت جديرة بأن تُحبط أي رجل أعمال، لكن بانجيستو اتخذها حافزاً لمواصلة الطريق، وأعاد هيكلة استثماراته وتوسع أكثر، وبالعزيمة والإصرار نجح في تحويل الخسارة إلى مكسب، وخلال أقل من عام أضاف إلى ثروته أكثر من 20 مليار دولار.

قفزة

في عام 2023، وبفضل الاكتتاب العام لشركته استحق بانجيستو لقب «صاحب أسرع معدل نمو في الثروة بين المليارديرات»، حيث أعلن مؤشر «بلومبرغ للمليارديرات» أن ثروته قفزت خلال ذلك العام إلى 31 مليار دولار، بنسبة تبلغ نحو 600 %، وذلك حين طرحت شركته «شركة تعدين الفحم الإندونيسية» PT Petrindo Jaya Kreasi أسهمها للاكتتاب العام، فارتفع السهم بأكثر من 2900 %، ونمت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 25 مرة لتصل إلى 5.4 مليارات دولار في 9 أشهر فقط، وجاء في التقرير نفسه أن ثروة بانجيستو مستمدة من حصته المسيطرة في شركة PT Barito Pacifi، وهي شركة لتوليد الطاقة والبتروكيماويات مقرها جاكرتا، حيث كان يمتلك في حينها 71 % من الأسهم، وفقاً لتقرير الأوراق المالية الصادر في سبتمبر 2023 عن بورصة إندونيسيا، إضافة إلى نسبة 8 % من أكبر شركة بتروكيماويات في إندونيسيا PT Chandra Asri Petrochemical بشكل مباشر، فضلاً على حصة مقدارها 85 % من شركة PT Petrindo Jaya Kreasi وحصص من شركات أخرى، وكانت شركته القابضة أكبر منتج للطاقة الحرارية الأرضية في إندونيسيا بقدرة إنتاجية تبلغ 886 ميغاواط، في حين تدير شركة Star Energy ثلاثة مشاريع للطاقة الحرارية الأرضية تقع في مقاطعة جاوة الغربية، كما تمتلك تراخيص التنقيب في مقاطعتي شمال مالوكو ولامبونغ، والمعروف أن إندونيسيا هي ثاني أكبر منتج للطاقة الحرارية الأرضية في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

سيرة ذاتية

ولد براجوغو بانجيستو باسم «فانغ دجوين فين» في 13 مايو 1944، في بينغكايانغ الصينية، والتحق بالمدارس الصينية في إندونيسيا، وانتقل إلى جاكرتا عام 1965، وله الآن ثلاثة أولاد؛ هم أغوس سالم، ونانسي وباريتونو بانجستو.

لم يعرف بأنه رجل أعمال ومستثمر فحسب، بل هو فاعل خير، وينفق في ذلك الكثير من ثروته التي تدرها عليه مجموعته الاستثمارية «باريتو باسيفيك» في مجال الغابات، والمزارع، والنفط والغاز، والفحم، وتعدين الذهب، والطاقة الحرارية الأرضية، وصُنف قبل أعوام قليلة «أغنى شخص في جنوب شرق آسيا».

رحلة الثراء

في عام 1970، انضم إلى شركة الأخشاب «دجاجانتي جروب»، وأصبح المدير العام لشركة «بي تي نوسانتارا» عام 1976، وفي عام1977 ترك وظيفته وبدأ عمله الخاص، بعيداً عن مجال عمل أبيه في تجارة المطاط، مفضلاً العمل في تجارة الأخشاب، ثم وسِع نشاطه قطاعات أعمال أخرى مختلفة، إلى أن اشترى عام 2007 حصة 70 % في شركة البتروكيماويات Chandra Asri، وبعد أربع سنوات، أكمل عملية الاندماج مع شركة Tri Polyta Indonesi؛ ما عزز مكانة شركته وصارت أكبر منتج متكامل للبتروكيماويات في البلاد.

وعندما تقدم في العمر أخذ يعد جيلاً جديداً لتولي إمبراطوريته التجارية، وعلى رأسهم ابنه الأكبر أغوس سالم، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة Barito Pacific، وابنته نانسي بانجستو تابارديل، التي تدير شركة العائلة، فضلاً على شركة Green Era، في حين يشغل ابنه الأصغر باريتونو منصب نائب الرئيس التنفيذي التجاري لشركة Chandra Asri.