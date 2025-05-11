ماذا يفعل المليارديرات بأموالهم؟

في عالم لا يعرف حدوداً للثراء، يتنافس أصحاب الثروات الطائلة على اقتناء أشياء قد تبدو مستحيلة أو عبثية بالنسبة للغالبية، لكنها ترمز إلى المكانة والذوق الرفيع والندرة — من عظام الديناصورات والمجوهرات الملكية إلى بطاقات البوكيمون فائقة الندرة.

وبحسب تقرير «نايت فرانك للرفاهية 2025»، فإن هذه المقتنيات النادرة لا تُعتبر رموزًا للمكانة فحسب، بل استثمارات مجزية تتجاوز في أدائها مؤشرات الأسواق المالية مثل S&P 500 خلال العقدين الأخيرين، إلا أن عام 2024 شهد تراجعاً في أسعار خمس فئات من بين عشر، أبرزها الفنون التي انخفضت بنسبة تجاوزت 18%، بينما حققت الحقائب الفاخرة أعلى نمو بلغ 2.8%.

فيما يلي أبرز ما ورد في التقرير:

عظام الديناصورات: شهد العام الماضي بيعاً قياسياً لعينة من هيكل «ستيغوصور» يبلغ عمرها 150 مليون سنة، بسعر بلغ 44.6 مليون دولار في مزاد بلندن، هذا النوع من المقتنيات يلقى رواجا متزايدا لدى جامعي القطع الطبيعية النادرة.

المجوهرات: لا تزال المجوهرات تُمثّل قطاعا آمنا ومستقرا ضمن استثمارات الفخامة. في 2023، بيعت قلادة «بريشيوز لايك» التي تعود للملكة ماري أنطوانيت بمبلغ 4.8 ملايين دولار. كما شهد المزاد العلني عرضا لمجموعة مجوهرات الأمير فرديناند من بلغاريا.

السيارات الكلاسيكية: برزت سيارات فيراري ومرسيدس النادرة ضمن أبرز الصفقات، حيث بيعت سيارة مرسيدس موديل 1955 بـ17.1 مليون دولار.

تذكارات رياضية: بيع قميص اللاعب الأسطوري «بيب روث» مقابل 7.2 ملايين دولار، وحذاء «مايكل جوردن» بـ2.2 مليون دولار، مما يعكس الاهتمام المتزايد بمقتنيات الرموز الرياضية.

غلاف هاري بوتر الأصلي: بيع الغلاف الأصلي لرواية «هاري بوتر وحجر الفيلسوف» بريشة توماس تايلور بمبلغ قياسي بلغ 1.9 مليون دولار، ليصبح أغلى عمل فني متعلق بكتاب تم بيعه على الإطلاق.

الخرائط القديمة: شهدت خريطة صينية تعود إلى القرن السابع عشر اهتماما لافتا، بعد أن بيعت بأكثر من نصف مليون دولار، خاصة بين المستثمرين الآسيويين.

بطاقات البوكيمون: في تطور غير متوقع، بيعت بطاقة بوكيمون نادرة من نوع «Illustrator» بـ5.3 ملايين دولار، لتصبح من أغلى البطاقات القابلة للتجميع في العالم.

الأحجار الكريمة: تصدّر زمرد "الأغا خان" النقي المزادات بسعر 3.6 ملايين دولار، فيما بيع ياقوت بورمي وزنه 10.2 قراريط بـ13.3 مليون دولار، وهو أعلى سعر لياقوت من هذا النوع على الإطلاق.

تذكارات سينمائية: بيع زوج الحذاء الأحمر الذي ارتدته «دوروثي» في فيلم «ساحر أوز» الأصلي مقابل 28 مليون دولار، ما يجعله أحد أغلى التذكارات السينمائية.

الساعات الفاخرة: حطّمت ساعة «باتيك فيليب غراندماستر شايم» الأرقام القياسية بعد أن بيعت بـ31.2 مليون دولار، لتُصنف كأغلى ساعة يد بيعت على الإطلاق.

الغيتارات النادرة: بيع غيتار يعود إلى جون لينون بـ2.8 مليون دولار، وآخر استُخدم في آخر عروض كورت كوبين بـ6 ملايين دولار.

الفنون: لوحات السريالية مثل أعمال ماغريت، وأعمال فن الشارع مثل «بانكسي»، واصلت صعودها كاستثمارات مفضلة لدى الأجيال الجديدة من أصحاب الثروات.

حقائب اليد الفاخرة: برزت حقائب «هيرميس بيركين» المصنوعة من جلد التمساح كأصول ذات أداء استثماري مذهل، إذ سجلت زيادة بنسبة 85% في قيمتها على مدى العقد الماضي.

العملات النادرة: شهد عام 2024 بيع عملة «هاف دولار» تعود لعام 1794 بسعر بلغ 1.6 مليون دولار، بينما بيعت عملة نادرة من الذهب البريطاني بـ2.4 مليون دولار.

ورغم أن بعض فئات هذه المقتنيات شهدت تباطؤا نسبياً العام الماضي، إلا أن التقرير يشير إلى أن التنوع والندرة في هذه الاستثمارات جعلاها ملاذا آمنا، لا سيما في ظل التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.