المركزي: بنوك دبي تواصل تصدُّرها جاذبية الودائع للشهر الثالث على التوالي

حافظت بنوك دبي على تصدُّرها كأكثر البنوك المحلية جاذبية للودائع للشهر الثالث على التوالي، مستحوذة، وفق المصرف المركزي، على الحصة الأكبر بنسبة 46.3% من إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات، برصيد تراكمي بلغ 1.331 تريليون درهم نهاية فبراير 2025.

وأوضحت بيانات المصرف المركزي الصادرة اليوم أن ودائع بنوك الإمارة قد نمت بحوالي 145 مليار درهم، بارتفاع سنوي وصل إلى 12.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما نمت بنسبة 1.8% في فبراير على أساس شهري.

وطبقًا للبيانات، فقد نمت أيضًا أصول بنوك دبي على أساس شهري بنسبة 1%، ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.044 تريليون درهم في فبراير الماضي.

بينما شهد شهر يناير ارتفاع رصيدها من الاستثمارات إلى رصيد تراكمي بلغ 296 مليار درهم، بارتفاع شهري أيضًا بلغ 3.2% مقارنة بشهر يناير من العام الجاري.

وارتفع الائتمان الممنوح من قبل بنوك دبي بنسبة 1.3% على أساس شهري، ليرتفع رصيده من 963.5 مليار درهم نهاية شهر يناير من العام الجاري إلى 976.3 مليار درهم نهاية فبراير.

على صعيد آخر، أوضحت البيانات أن أصول بنوك أبوظبي وصلت إلى 2.222 تريليون درهم، فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 394.3 مليار درهم، ووصلت الودائع إلى 1.3 تريليون درهم.

ووصل رصيد أصول البنوك الأخرى في الدولة إلى 370.6 مليار درهم، واستقر رصيد الودائع عند 234.5 مليار درهم، كما بلغ رصيد الائتمان 194.3 مليار درهم، في الوقت الذي بلغت فيه الاستثمارات 68.2 مليار درهم في نهاية فبراير من العام الجاري.