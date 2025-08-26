الإمارات الثانية خليجياً في حجم أصول المصارف الإسلامية

نمت أصول البنوك الإسلامية العاملة في الإمارات بأكثر من 124 مليار درهم، بنسبة 16.6% خلال عام، لترتفع من 745 مليار درهم في نهاية مايو 2024 إلى 869 مليار درهم (236 مليار دولار) بنهاية مايو من العام الجاري.

ووفق رصد، أجرته «البيان» للبيانات الصادرة عن البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، فإن البنوك الإسلامية في الإمارات جاءت في المرتبة الثانية خليجياً على صعيد حجم أصول البنوك الإسلامية، وذلك بعد السعودية التي تصدرت خليجياً بإجمالي أصول لمصارفها الإسلامية بلغت قيمتها ما يوازي 954 مليار دولار، وفق أحدث البيانات.

وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بما يتجاوز 182 مليار دولار، تلتها قطر بحوالي 166 مليار دولار، ثم البحرين بأكثر من 64.5 مليار دولار وعمان بحوالي 23.5 مليار دولار.

وأظهرت بيانات المركزي بالإمارات أن القطاع الخاص المحلي قد حصل على تمويلات بقيمة 43 مليار درهم جديدة خلال عام من البنوك الإسلامية العاملة بالدولة، ليرتفع رصيد ائتمانه الإسلامي التراكمي من 319 مليار درهم في مايو 2024 إلى 325 مليار درهم، نهاية مايو 2025، وليصبح صاحب الحصة الأكبر بنسبة توازي 68.2% من إجمالي الائتمان المصرفي الإسلامي المحلي.

وزادت الودائع المدرجة في البنوك الإسلامية بالإمارات بنسبة 19.2% خلال عام بحوالي 103 مليارات درهم ودائع جديدة، ليرتفع رصيدها التراكمي من 535 مليار درهم بنهاية مايو العام الماضي إلى 638.2 مليار درهم نهاية مايو 2025.

وشكلت ودائع المقيمين حصة 98.2% من إجمالي الودائع بالبنوك الإسلامية في الدولة، وارتفع رصيدها التراكمي بنسبة 19%، وبقيمة بلغت 100 مليار درهم من رصيد بلغ 527 مليار درهم بنهاية مايو 2024 إلى رصيد تراكمي 627 مليار درهم بنهاية مايو من العام الجاري.

في المقابل أوضحت بيانات المركزي الإماراتي أن استثمارات البنوك الإسلامية نمت بنسبة 14% وبقيمة إضافية بلغت 21 مليار درهم خلال عام، مرتفعة من رصيد بلغ 149.7 مليار درهم نهاية مايو 2024 إلى 170.7 مليار درهم نهاية مايو 2025.