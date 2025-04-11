200 مليار درهم أصول جديدة في بنوك دبي

ارتفعت أصول بنوك دبي بأكثر من 200 مليار درهم خلال عام بنمو 11.3 % إلى 2.025 تريليون درهم بنهاية يناير مقابل 1.818 تريليون خلال الفترة نفسها من 2024.

وأوضحت مؤشرات للمصرف المركزي أن استثمارات بنوك دبي ارتفعت بقيمة 30 مليار درهم كاستثمارات جديدة، ليبلغ رصيدها التراكمي 287 مليار درهم بارتفاع سنوي 11.8 % مقارنة مع يناير 2024.

واستقطبت بنوك دبي نحو 157 مليار درهم ودائع مصرفية جديدة، لتستحوذ على 46 % من إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات، ويصل رصيدها التراكمي إلى 1.308 تريليون درهم نهاية يناير 2025 بارتفاع سنوي 13.1 %، كما منحت نحو 56 مليار درهم ائتماناً جديداً لعملائها على صعيد العام بزيادة 6.1 % على أساس سنوي، لترفع الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من جانبها إلى 963.5 مليار درهم بنهاية يناير 2025.

وأوضحت البيانات أن أصول بنوك أبوظبي سجلت 2.175 تريليون درهم، وارتفعت استثماراتها إلى 389 مليار درهم، ووصلت الودائع إلى 1.294 تريليون درهم.