2.4 تريليون درهم إجمالي محفظة أصول واستثمارات بنوك دبي

بنوك الإمارة تتصدر جاذبية الودائع بالدولة للشهر السادس على التوالي

26 % نمو رصيد الذهب بـ«المركزي» مقارنة بنهاية 2024

تجاوز إجمالي محفظة بنوك دبي من الأصول والاستثمارات 2.42 تريليون درهم بنهاية شهر مايو 2025، مرتفعة بنسبة 11.5% أو ما يزيد على 243 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت بيانات المصرف المركزي الصادرة، أمس، أن إجمالي رصيد الأصول بمفردها تجاوز رصيدها التراكمي 2.12 تريليون درهم بنمو 218 مليار درهم، أي بنسبة 11.4% مقارنة برصيدها التراكمي بنهاية مايو العام الماضي.

ونمت الأصول في مايو على أساس شهري بنسبة 2.5% مقارنة بشهر أبريل.

ووصل رصيد استثمارات بنوك الإمارة إلى 298 مليار درهم بنهاية مايو من العام الجاري بنسبة نمو 9.1% وزيادة تصل إلى 25 مليار درهم عن رصيد استثمارات بنوك الإمارة في مايو 2024.

تمويلات

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات المصرف المركزي أن بنوك الإمارة رفعت حجم التمويلات ليتخطى حاجز تريليون درهم بنهاية شهر مايو الماضي.

ووصلت قيمة التمويلات الجديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى حوالي 47 مليار درهم لتستحوذ بذلك بنوك الإمارة بشكل عام على حصة 42% من إجمالي الائتمان المصرفي بالدولة.

كما واصلت بنوك دبي تصدرها لجاذبية الودائع بالدولة للشهر السادس على التوالي مع استقطاب 89 مليار درهم كودائع جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لتستحوذ بذلك على الحصة الأكبر وبنسبة 46.2% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات، والتي بلغ رصيدها التراكمي 1.39 تريليون درهم بنهاية مايو 2025.

من ناحية أخرى، أوضحت البيانات أن أصول بنوك أبوظبي وصلت إلى 2.36 تريليون درهم، كما ارتفعت الاستثمارات إلى 421.4 مليار درهم. ووصلت الودائع إلى 1.37 تريليون درهم.

ووصل رصيد أصول البنوك الأخرى بالدولة إلى 389 مليار درهم. وارتفع رصيد الودائع إلى 253.5 مليار درهم، فيما بلغ رصيد الائتمان 204.3 مليارات درهم. ووصلت الاستثمارات إلى 68.9 مليار درهم بنهاية مايو من العام الجاري.

رصيد الذهب

على صعيد آخر، أوضحت نشرة المؤشرات المصرفية أن رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب قد تجاوز 28.9 مليار درهم في نهاية مايو من العام الجاري، مرتفعاً بنسبة 26% أي حوالي 6 مليارات درهم عن نهاية العام الماضي.