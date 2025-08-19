صعود الذهب مع تراجع الدولار قبل ندوة" جاكسون هو"

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بفعل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط توقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة قبل كلمة مرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ندوة جاكسون هول.

وبحلول الساعة 1338 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3335.24 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 3380.10 دولار. ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة، وتراجعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وقال جيم ويكوف كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز "بشكل عام، يجهز (المتعاملون) مراكزهم في سوق العقود الآجلة قبل اجتماع جاكسون هول.

سيكون الوضع هادئا إلى حد كبير حتى ذلك الحين". ويمكن أن تقدم كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة خلال ندوة البنك المركزي السنوية التي ستعقد في جاكسون هول بولاية وايومنج من 21 إلى 23 أغسطس توضيحات حول الآفاق الاقتصادية وتوقعات تيسير السياسة النقدية.

ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث البنك المركزي على السعي لخفض أكبر لأسعار الفائدة. وقال ويكوف "حدسي يخبرني بأن (باول) ربما يميل إلى سياسة أكثر اعتدال.

وهذا من شأنه أن يُحسّن أسعار الذهب والفضة". وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المشاركون في السوق حاليا احتمالا بنسبة 83 بالمئة لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 37.98 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1341.40 دولار. وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1122.32دولار.