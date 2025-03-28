كيف جمع "نادل المطعم" 99 مليار دولار؟

يُعتبر جينسن هوانغ من أكثر الشخصيات تأثيرًا في صناعة التكنولوجيا، وقد دخل قائمة أغنى الأشخاص في العالم بسبب نجاح شركة إنفيديا الكبير في السنوات الأخيرة.

وُلد جينسن هوانغ (المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وهي شركة أمريكية متخصصة في صناعة معالجات الرسومات ووحدات معالجة الرسوميات (GPUs) وتقنيات الذكاء الاصطناعي) في تاينان بتايوان عام 1963، قبل أن تهاجر عائلته إلى الولايات المتحدة حيث استقرت في كنتاكي ثم أوريغون، التحق بجامعة ولاية أوريغون في السادسة عشرة من عمره لدراسة الهندسة الكهربائية، وساعده الجو الأكاديمي على التغلب على انطوائيته، ليتحول لاحقًا إلى رجل أعمال طموح.

بدايات متواضعة ومسيرة مهنية صاعدة

عمل هوانغ في عدة وظائف لتمويل دراسته، منها عمله كنادل في مطعم، حيث تعلم دروسًا في التواضع والاجتهاد وحسن الضيافة، وفي فرع المطعم بوادي السيليكون، نضجت فكرة إنشاء شركة متخصصة في رقائق الرسومات الحاسوبية، لتصبح لاحقًا نواة تأسيس "إنفيديا".

تأسيس إنفيديا وثورة الرسومات

بعد اكتسابه خبرة في شركات مثل "LSI Logic" و"AMD"، شارك هوانغ في تأسيس "إنفيديا" عام 1993 مع كورتيس بريم وكريس مالاخوفسكي، مستهدفين سوق الرسومات ثلاثية الأبعاد.

وفي 1999، أطلقت الشركة وحدة "GeForce 256"، أول معالج رسومي في العالم، مما عزز مكانتها كرائدة في مجال ألعاب الفيديو والحواسيب.

التحول إلى الذكاء الاصطناعي والصعود المالي

مع إطلاق منصة "CUDA" البرمجية عام 2007، مهدت إنفيديا الطريق لدورها المحوري في الذكاء الاصطناعي. بحلول 2012، أصبحت وحدات معالجة الرسوميات (GPU) الخاصة بها حجر الأساس في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مما دفع الشركة إلى استثمارات ضخمة في هذا المجال.

وبفضل الطفرة الأخيرة في الذكاء الاصطناعي، قفزت قيمة "إنفيديا" لتصل إلى 2.15 تريليون دولار، مما جعل هوانغ أحد أغنى الأشخاص في العالم بثروة تُقدر بنحو 99 مليار دولار، وفقًا لـ"فوربس" و"بلومبرغ".

تحديات وتراجعات مؤقتة

على الرغم من صعودها السريع، واجهت "إنفيديا" ضغوطًا مع تباطؤ الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، وتصاعد المنافسة من نماذج أكثر كفاءة مثل "DeepSeek R1".

وفي مارس الماضي، تراجعت قيمتها السوقية خلف "آبل" و"مايكروسوفت"، لكن حصة هوانغ البالغة 3.5% في الشركة تظل أساس ثروته التي تقارب 75 مليار دولار.

يظل هوانغ نموذجًا للنجاح، بدءًا من كونه نادلاً متواضعًا إلى قيادة واحدة من أكثر الشركات تأثيرًا في عالم التكنولوجيا.

معلومات عنه:

الاسم الكامل: جينسن جين-هسون هوانغ (Jen-Hsun "Jensen" Huang).

الميلاد: 17 فبراير 1963 في تايوان، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة في سن صغيرة.

التعليم: حصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة أوريغون وماجستير في الهندسة من جامعة ستانفورد.

التأسيس: شارك في تأسيس NVIDIA عام 1993 وأصبح رئيسها التنفيذي.

إنجازاته:

قاد إنفيديا لتصبح رائدة في صناعة بطاقات الرسوميات المستخدمة في الألعاب، والتصميم، والذكاء الاصطناعي.

ساهم في تطوير تقنيات مثل CUDA وRay Tracing، مما جعل إنفيديا لاعبًا رئيسيًا في مجالات الحوسبة عالية الأداء والتعلم العميق.

تحت قيادته، أصبحت إنفيديا من أهم الشركات الداعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة.