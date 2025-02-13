2.25 تريليون درهم محفظة أصول واستثمارات بنوك دبي

وصلت محفظة أصول واستثمارات بنوك دبي إلى ما يتجاوز 2.25 تريليون درهم بنهاية شهر نوفمبر من العام 2024 موزعة بين رصيد تراكمي للأصول بلغ 1.972 تريليون درهم ورصيد استثمارات بلغ 280 مليار درهم.

وأبان تقرير للمصرف المركزي بأن رصيد ودائع بنوك الإمارة قد بلغ 1.283 تريليون درهم بزيادة 151 مليار درهم كودائع جديدة خلال 11 شهراً منذ بداية عام 2024، بينما وصل الائتمان الممنوح من جانبها إلى رصيد تراكمي 955.2 مليار درهم.

بينما بلغ الرصيد التراكمي لأصول بنوك أبوظبي 2.123 تريليون درهم، فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 383.3 مليار درهم، بينما الودائع 1.286 تريليون درهم.

وتجاوز رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى 355 مليار درهم، وبلغ رصيد الودائع 234 مليار درهم، ووصل رصيد الائتمان إلى 188.5 مليار درهم في الوقت الذي بلغت الاستثمارات 64 مليار درهم.

من جانب آخر، تخطت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 18 تريليون درهم خلال 11 شهراً في الفترة منذ بداية 2024 وحتى نهاية شهر نوفمبر.

وحافظت التحويلات ما بين البنوك تصدرها أنشطة التحويلات بنسبة تتجاوز 63% وبإجمالي تجاوز 11.4 تريليون درهم، في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 37% وبإجمالي ناهز بدوره 6.6 تريليونات درهم.

فيما أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة ما يناهز 20.7 مليون شيك خلال تلك الفترة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.2 تريليون درهم.

واستقر رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب عند ما قيمته 23.2 مليار درهم نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي مرتفعاً 5.1 مليار درهم وبارتفاع 28% خلال 11 شهراً.