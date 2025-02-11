2.8 تريليون درهم الودائع المصرفية في الإمارات بنهاية نوفمبر الماضي

عززت البنوك العاملة في الإمارات قاعدة ودائعها المصرفية بأكثر من 360 مليار درهم، خلال عام، بنسبة نمو بلغت 15 %، ليرتفع الرصيد التراكمي لها من 2.444 تريليون درهم في نوفمبر 2023 إلى 2.804 تريليون درهم في نوفمبر 2024.

وأوضح تقرير التطورات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي أن الودائع في نوفمبر الماضي حققت نمواً على أساس شهري بنسبة 1 % مقارنة برصيد تراكمي بلغ 2.802 تريليون في أكتوبر من نفس العام. ووفق التقرير استند النمو الشهري في رصيد الودائع إلى نمو ودائع المقيمين بنسبة 0.5 %، مدفوعاً بدوره بزيادة ودائع الحكومة 1.1 %، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9 %.

وأوضح التقرير أن الرصيد التراكمي لأصول المصارف بالإمارات استقر عند 4.45 تريليونات درهم بنهاية نوفمبر 2024، متراجعاً بنسبة لم تتخطَ 0.1 % عن رصيده التراكمي في أكتوبر من نفس العام. في المقابل تقلص إجمالي الائتمان أيضاً على أساس شهري بنسبة 0.5 % إلى 2.174 تريليون درهم مدفوعاً بتراجع الائتمان غير المحلي بنسبة 0.8 %، والذي انخفض بتقلص كل من ائتمان القطاع الحكومي و القطاع العام.

فيما نمت القاعدة النقدية بنسبة 0.7 % على أساس شهري إلى 748 مليار في نوفمبر، مدفوعة بنمو العملات المصدرة والحساب الاحتياطي، ومتخطية تراجع الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

من جانب آخر أوضحت بيانات المصرف المركزي أن قيمة أصوله الأجنبية ارتفعت بدورها بقيمة 206 مليارات درهم خلال 12 شهراً، وبنسبة نمو 33 % ما بين رصيدها البالغ 620 مليار درهم في نوفمبر 2023، ورصيدها التراكمي المسجل وقيمته 826 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2024، والذي حقق نمواً على أساس شهري بقيمة.

إضافية بلغت 11 مليار درهم عن رصيده التراكمي في أكتوبر. وأظهرت البيانات أن إجمالي رصيد الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بلغ 587.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر من العام الماضي، فيما استقر رصيد الأوراق المالية الأجنبية عند 181.1 مليار درهم، بينما ناهزت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى المملوكة للمصرف المركزي 57.3 مليار درهم.