52 ملياراً تمويلات جديدة من البنوك الإسلامية خلال عام

منحت البنوك الإسلامية العاملة في الإمارات 52 مليار درهم تمويلات جديدة لعملائها خلال عام، ليرتفع رصيد التمويلات التراكمي بمعدل 12.5% من 425 مليار درهم في أكتوبر 2023 إلى 477 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024.

وأوضحت بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي أن رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الإسلامية بلغ حصة توازي 22 % من إجمالي التمويلات المصرفية من البنوك العاملة بالدولة لمستفيديها بنهاية أكتوبر من العام الماضي.

القطاع الخاص

ووفق توزيع القطاعات المستفيدة تصدر القطاع الخاص المستفيدين من تمويلات البنوك الإسلامية العاملة في الإمارات بقيمة إجمالية بلغت 339.3 مليار درهم، بحصة تجاوزت 71% من إجمالي التمويلات الممنوحة من البنوك والوحدات التشغيلية الإسلامية للمصارف حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي، وحصل القطاع الخاص على أكثر من 37 مليار درهم قروضاً جديدة من البنوك الإسلامية على مدار الفترة.

شريحة الأفراد

وكانت شريحة الأفراد أكبر مستفيدي القطاع الخاص من التمويلات الإسلامية حتى أكتوبر، مع ارتفاع بنسبة بلغت 15.6% إلى 183 مليار درهم مقارنة برصيد تراكمي بقيمة 156 مليار درهم بالفترة نفسها من عام 2023.

التجارة والصناعة

وحلت مؤسسات القطاع التجاري والشركات الصناعية كثاني أكبر مستفيدي القطاع الخاص بارتفاع من 146 مليار درهم نهاية شهر أكتوبر 2023 إلى 156 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.

وبحسب بيانات المصرف المركزي، تقلص إجمالي التمويلات الممنوحة إلى القطاع العام بشكل طفيف من 50.6 مليار درهم إلى 50.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي.

وبلغت بدورها القروض التي منحتها البنوك الإسلامية إلى الحكومة إجمالي 44 مليار درهم بارتفاع 9 مليارات درهم مقابل 35 مليار درهم في أكتوبر 2023.

قروض المؤسسات

واستقرت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية عند 1.4 مليار درهم، متقلصة بدورها بشكل طفيف من 1.5 مليار درهم.

مقابل ذلك ارتفع إجمالي التمويلات التي حصل عليها غير المقيمين بالدولة من البنوك الإسلامية بها بنحو 7 مليارات درهم مرتفعاً من رصيد تراكمي 36 ملياراً من 2023 إلى 43 مليار درهم لنهاية أكتوبر العام الماضي.