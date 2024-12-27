القطاع المصرفي.. سيولة قوية وملاءة تترسخ

دعم القطاع المصرفي بالإمارات قدرته المالية بصورة ملحوظة خلال 2024، وتسارعت المؤشرات في الصعود مع تمتع المصارف العاملة في الدولة بمستويات عالية من السيولة القوية ودعم الملاءة المالية، بما يمكن القطاع من لعب دوره في تمويل المشاريع وضخ السيولة والاستثمارات في شرايين الاقتصاد ورفد القطاعات الحيوية بالتمويلات اللازمة لنموها وازدهارها، بما يزيد من زخم النمو في الدولة وينعش الأداء في القطاعات كافة.

ورفعت المصارف العاملة في الإمارات حجم ممتلكاتها الثابتة، حيث أظهرت أحدث البيانات التراكمية التي أصدرها المصرف المركزي، أن محفظة ممتلكات البنوك متضمنة الأصول والاستثمارات قد تجاوزت 5.1 تريليونات درهم حتى نهاية سبتمبر بنمو 14% عن الفترة نفسها من 2023.

ووفق رصد بيانات القطاعات ارتفعت أصول المصارف 11.3% بنهاية سبتمبر إلى 4.401 تريليونات درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تخطت الاستثمارات نسبة نمو 18% من أقل من 600 مليار درهم إلى أكثر من 700 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

الودائع

وارتفعت الودائع المصرفية المدرجة في بنوك الإمارات 14% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 2.75 تريليون درهم مقارنة بحوالي 2.42 تريليون درهم بالفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل ارتفع إجمالي الائتمان 9% إلى 2.162 تريليون درهم مقارنة برصيد تراكمي 1.982 تريليون درهم في سبتمبر من 2023.

بنوك رائدة

وقادت البنوك الوطنية نشاط القطاع المصرفي خلال العام الجاري، حيث تستحوذ على 89% من إجمالي الأصول المصرفية برصيد ناهز 3.9 تريليونات درهم بنهاية سبتمبر الماضي بارتفاع قدره 11.5% عن الرصيد المسجل في الفترة نفسها من 2023، بينما نمت استثماراتها 20.5% إلى أكثر من 663 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.

ورفعت البنوك الوطنية حصتها من الودائع 14% بين الفترتين ليرتفع الرصيد الإجمالي إلى 2.441 تريليون نهاية سبتمبر 2024، مقابل ذلك ارتفع الائتمان الممنوح بقرابة 10% في سبتمبر من العام الجاري إلى أكثر من 1.989 تريليون مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وارتفعت حصة البنوك الأجنبية من الأصول المصرفية في الدولة في المقابل بنسبة فاقت 11% على أساس سنوي إلى 507 مليارات درهم نهاية الربع الثالث 2024.

نشاط جغرافي

ووفق التوزيع الجغرافي للبنوك حققت بنوك إمارة دبي حصة كبيرة من نشاط القطاع خلال العام الجاري، حيث ارتفعت أصولها بنسبة 9.3% من 1.77 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2023 إلى 1.94 تريليون درهم في سبتمبر 2024، فيما وصل رصيد استثمارات بنوك الإمارة على حدة 279 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مرتفعاً بنحو 15% مقارنة بالفترة نفسها من 2023. وأظهرت البيانات أن بنوك الإمارة رفعت حصتها من الودائع 12.1% لتصل إلى 1.246 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بسبتمبر العام الماضي، ونما الائتمان الممنوح منها بنسبة 3.2% إلى رصيد تراكمي 960.3 مليار درهم.

واحتفظت بنوك أبوظبي بصدارة الأصول المصرفية بالدولة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري لتبلغ 2.108 تريليون مقابل 374 مليار درهم للاستثمارات و1.271 تريليون درهم للودائع وإجمالي 2.108 تريليون درهم للائتمان.

في المقابل بلغت أصول بنوك الدولة الأخرى 350 مليار درهم وبلغ رصيد الودائع 226 مليار درهم ورصيد الائتمان 186 مليار درهم في الوقت الذي بلغت الاستثمارات 60.9 مليار درهم.

تمويلات مصرفية

من جانب آخر أظهرت المؤشرات المصرفية للقطاع أن البنوك العاملة في الإمارات رفعت الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 9% ليرتفع الرصيد التراكمي من 1.236 تريليون درهم سبتمبر العام الماضي إلى 1.346 تريليون درهم نهاية شهر سبتمبر من 2024.

وشكلت حصة الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة 6.2% من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لتصل إلى رصيد تراكمي 83.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2024.

نشاط التحويلات

وعلى صعيد إحصائيات العمليات المصرفية فقد حقق نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي نمواً في حجم التحويلات التي تمت من خلاله في 9 أشهر منقضية من 2024 بنسبة 16% لتحقق 14.337 تريليون درهم مقابل 12.378 تريليون درهم بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق نوعية التحويلات ارتفعت التحويلات ما بين البنوك بنحو 14% إلى ما يتجاوز 9 تريليونات درهم، بينما ارتفعت تحويلات الأفراد بنسبة 20.5% إلى ما يتجاوز 5.3 تريليونات درهم.

المصرف المركزي

في المقابل حقق المصرف المركزي نمواً بدوره وتنويعاً واضحاً في قاعدة أصوله وممتلكاته المحلية والأجنبية، حيث نما الرصيد التراكمي لأصول المصرف المركزي إلى 854.5 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2024 بنمو ناهز 34% عن الرصيد المسجل في الفترة نفسها من العام السابق.

وضمت أصول المصرف كلاً من النقد والأرصدة المصرفية التي ارتفعت بمفردها بنسبة تجاوز 80% مقارنة بسبتمبر 2023 إلى 470 مليار درهم نهاية الربع الثالث من 2024، بينما ارتفعت الودائع بحوالي 19% إلى 140 مليار درهم، فيما استقرت محفظة الاستثمارات عند 212 مليار درهم.

ووفق توزيع الأصول، نمت الأصول الأجنبية 64% من 584 مليار درهم سبتمبر 2023 إلى 818 مليار درهم في سبتمبر 2024.

ورفع المصرف المركزي رصيده من الذهب بنحو 39% من 16.7 مليار درهم في سبتمبر من العام الماضي إلى 23.2 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2024.