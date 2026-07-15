هل تناسبك نصائح مشاهير الاستثمار؟ الحقيقة تعتمد على بلدك وثقافة المال

لم تعد النصائح المالية حكراً على المستشارين الأثرياء أو المؤسسات المتخصصة، بل تحولت إلى صناعة عالمية يقودها مشاهير الاستثمار وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، الذين يقدمون يومياً ملايين النصائح حول الادخار والاستثمار وبناء الثروة. لكن اللافت أن هذه النصائح لا تعكس فقط خبرات أصحابها، بل تكشف أيضاً عن العادات والثقافة المالية السائدة في كل دولة.

فبحسب تقرير حديث، فإن رسائل خبراء الاستثمار، رغم اتفاقها على المبادئ الأساسية، تختلف بصورة لافتة من بلد إلى آخر، إذ تتشكل وفقاً للتحديات الاقتصادية وسلوكيات الجمهور الذي تخاطبه.

على مدى عقود، كان الحصول على المشورة المالية امتيازاً يقتصر على أصحاب الثروات القادرين على الاستعانة بمستشارين متخصصين.

لكن منذ ثمانينيات القرن الماضي، بدأت هذه النصائح تصل إلى الجمهور عبر برامج التلفزيون والإذاعة، قبل أن تشهد طفرة غير مسبوقة مع ظهور منصات التواصل الاجتماعي، التي أفرزت جيلاً جديداً من "المؤثرين الماليين" (Finfluencers)، ممن يقدمون محتوى يتعلق بالاستثمار والادخار وإدارة الأموال لملايين المتابعين حول العالم.

ورغم اختلاف المدارس الاستثمارية، يتفق معظم الخبراء على مجموعة من القواعد الأساسية، أبرزها: التحكم في المصروفات، بناء صندوق للطوارئ، الادخار المنتظم، تجنب عمليات الاحتيال المالي، الاستثمار طويل الأجل بدلاً من المضاربات السريعة.

وتعد هذه المبادئ شبه عالمية، بغض النظر عن الدولة أو الثقافة الاقتصادية.

لكن التفاصيل تكشف الفوارق

إلا أن الاختلاف الحقيقي يظهر بعد هذه الأساسيات، إذ يوجه كل خبير رسائله بما يتناسب مع السلوك المالي السائد في مجتمعه.

ففي بعض الدول، يركز الخبراء على الحد من الإنفاق الاستهلاكي المفرط، بينما ينصح آخرون في اقتصادات مختلفة بزيادة الاستثمار أو الحد من الاعتماد على الديون أو تشجيع الادخار.

ويرى التقرير أن هؤلاء الخبراء، من دون أن يدركوا، يعكسون القيم والعادات الاقتصادية لمجتمعاتهم، بل إن بعضهم قد يسهم أحياناً في ترسيخ بعض السلوكيات المالية السائدة بدلاً من تغييرها.

نظرة المجتمع

ويشير التقرير إلى أن النصائح الاستثمارية لا تتعلق بالأرقام فقط، بل ترتبط أيضاً بعوامل اجتماعية وثقافية، مثل نظرة المجتمع إلى المخاطرة، والاقتراض، والادخار، وامتلاك الأصول.

ولهذا، فإن متابعة أشهر خبراء الاستثمار في أي دولة تمنح صورة واضحة عن أبرز التحديات المالية التي يواجهها أفراد ذلك المجتمع، سواء كانت الإفراط في الإنفاق، أو ضعف الادخار، أو الميل إلى المضاربة، أو الخوف المبالغ فيه من الاستثمار.

هل تصلح النصيحة للجميع؟

ويحذر مختصون من التعامل مع نصائح المؤثرين الماليين باعتبارها وصفات جاهزة، مؤكدين أن القرارات الاستثمارية يجب أن تراعي الظروف الشخصية لكل فرد، مثل مستوى الدخل، والأهداف المالية، وتحمل المخاطر، والبيئة الاقتصادية التي يعيش فيها.

ومع اتساع تأثير المؤثرين الماليين حول العالم، أصبحت مسؤولية المتابعين أكبر في التحقق من المعلومات، والتمييز بين النصائح العامة والاستشارات المهنية، خاصة أن ما ينجح في سوق أو مجتمع معين قد لا يكون مناسباً في بيئة اقتصادية مختلفة.

ويخلص التقرير إلى أن خبراء الاستثمار لا يقدمون نصائح مالية فحسب، بل يعكسون أيضاً ثقافة بلدانهم الاقتصادية، ويكشفون كيف ينظر كل مجتمع إلى المال والثروة والمخاطرة، في مشهد تتداخل فيه الخبرة المالية مع العادات الاجتماعية والاقتصادية.