%17 نمو المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية 2024

ارتفع إجمالي عدد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 17% على مدار العام الجاري 2024 وفق الرئيس التنفيذي لمجموعة السوق عبدالله سالم النعيمي، حيث استقطب السوق العديد من المستثمرين الجدد مدفوعاً بالطلب الواضح الذي أرسته نوعية الإدراجات التي شهدها السوق خلال العام.

وأوضح النعيمي في تصريحات له بأبوظبي على هامش انعقاد مؤتمر جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين «ميرا» 2024 أن السوق بات جاذباً لحركة الاستثمار الأجنبي بشكل كبير، حيث يستحوذ رأس المال الأجنبي على 40% من عمليات التداول اليومي، بما يعكس نشاط المستثمرين الأجانب على صعيد الأسهم المدرجة وزخم صفقات التداول.

من جانب آخر وعلى هامش الملتقى، وقع سوق أبوظبي المالي اتفاقية مع بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية الأردني للانضمام بموجبها إلى منصة «تبادل»، لتصبح بورصة عمّان ثامن البورصات المشاركة في منصة تبادل، وذلك بعد انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية أخيراً إليها، بما يعزز فرص التداول والاستثمار عبر الحدود بين مختلف دول المنطقة.

وتتيح منصة «تبادل» إمكانية الوصول إلى أكثر من 6.5 ملايين مستثمر للبورصات الأعضاء، وتضم أكثر من 330 شركة مدرجة، وشهد عام 2024 مضاعفة أنشطة التداول بين الأسواق المالية الأعضاء مقارنة مع عام 2023.