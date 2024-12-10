محمد فيروز لـ«البيان»: الإمارات تحتضن 60 % من استثمارات «ستاندرد تشارترد فينتشرز» خلال 5 سنوات

توقع محمد فيروز الرئيس الإقليمي بالشرق الأوسط «ستاندرد تشارترد فينتشرز» الذراع الاستثماري بالتكنولوجيا المالية لبنك «ستاندرد تشارترد» بأن تستحوذ الإمارات ما بين 40 إلى 60% من استثماراتها عالمياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفاً بأن السوق الإماراتي حالياً يأتي في صدارة الأسواق الدولية التي تعمل بها استثمارات الشركة.

وأوضح فيروز لـ«البيان» على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي بأن الإمارات تعد الأولى عالمياً وفق الدراسات المختصة في احتضان وجذب الشركات الناشئة، بما جعلها بوابة أساسية سعت الشركة لأن تبدأ أنشطتها بالشرق الأوسط من خلالها مع مطلع العام الجاري.

وأفاد بتأسيس 36 شركة ناشئة تحت مظلتها حول العالم، حيث بلغت محفظة الاستثمارات فيها أكثر من 1.3 مليار دولار «قرابة 5 مليارات درهم»، متضمنة 21 شركة فيما تختص الإمارات، بحصة 8 شركات من إجمالي الشركات المؤسسة حالياً دخلت الشركات الثماني للتشغيل منذ انطلاق أنشطة الشرق الأوسط خلال 2024، منها صندوق خاص بالاستثمار في العملات الرقمية والمشفرة برأسمال 100 مليون دولار مع خطط لتعزيز قدرة الصندوق برفع رأس المال إلى 300 مليون دولار في السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف، إن الأنشطة في السوق الإماراتي تتركز تحديداً بقطاعات العملات الرقمية مستهدفة حلول الاستثمارات بتلك العملات، إلى جانب الشركات الصغيرة في مجال التكنولوجيا المالية أحدثها شركة «حل» للتكنولوجيا المالية، حيث تتواكب الرؤية المستقبلية لـ«ستاندرد تشارترد فينتشرز» مع الرؤية الاقتصادية للإمارات وأبوظبي بشكل خاص.