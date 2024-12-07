1.92 تريليون درهم أصول بنوك دبي حتى أغسطس الماضي

أظهرت بيانات حديثة للمصرف المركزي صادرة أمس الجمعة أن الأصول المملوكة لبنوك دبي وصلت إلى رصيد تراكمي بلغ 1.926 تريليون درهم في نهاية أغسطس المنقضي من العام الجاري، فيما بلغ رصيد محفظة استثماراتها 278 مليار درهم،

وأوضحت البيانات أن بنوك الإمارة كانت الأكثر جاذبية في القطاع المصرفي المحلي لتختص بحصة 46% من إجمالي رصيد الودائع المصرفية حتى شهر أغسطس الماضي بإجمالي 1.263 تريليون درهم.

فيما بلغ حجم الائتمان الممنوح من قبلها رصيداً تراكمياً 940 مليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

بنوك الدولة

وكانت بنوك أبوظبي في صدارة الأصول المصرفية بالدولة، حيث بلغت حصتها 2.108 تريليون فيما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بها إلى 356 مليار درهم.

وبلغ رصيد بنوك أبوظبي من الودائع المصرفية 1.251 تريليون درهم، بينما كانت الأكبر أيضاً في منح الائتمان برصيد تراكمي تجاوز 992 مليار درهم.

فيما وصل رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى إلى 343 مليار درهم في الوقت الذي بلغ رصيد الاستثمارات 60.5 مليار درهم في نهاية أغسطس من العام الجاري في المقابل وصل رصيد ودائع العملاء بها إلى 226.5 مليار درهم، بينما وصل الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للعملاء إلى 340 مليار درهم.

تحويلات مالية

من جهة أخرى أوضح تقرير العمليات المصرفية أن حجم التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي بلغ 12.75 تريليون درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري 2024.

واحتفظت التحويلات ما بين البنوك بالحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 63% وبإجمالي تجاوز 8 تريليونات درهم في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 37% وبإجمالي تجاوز بدوره 4.7 تريليونات درهم.

كما أظهر التقرير أن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 14.9 مليون شيك خلال الأشهر السبعة بقيمة إجمالية بلغت 873.7 مليار درهم.

رصيد الذهب

على صعيد آخر أظهرت النشرة الإحصائية للمركزي أن رصيده من الذهب تجاوز ما قيمته 22 مليار درهم نهاية شهر أغسطس المنقضي من العام الجاري مرتفعاً بحوالي 6 مليارات درهم على أساس سنوي عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وطبقاً لبيانات النشرة فقد حقق رصيده من الذهب ارتفاعاً بحوالي 4 مليارات درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بإجمالي 18.1 مليار درهم نهاية عام 2023.