خطوة بسيطة بعد السحب من الصراف الآلي تحمي أموالك

رغم الانتشار الواسع للدفع الرقمي، لا يزال استخدام أجهزة الصراف الآلي جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، سواء لدى المتسوقين أو المسافرين أو أصحاب الأعمال الصغيرة، إلا أنه في لحظات قليلة بعد سحب النقود، قد يقع كثيرون في ثغرة أمنية لا ينتبهون لها، وهي الفترة الفاصلة بين استلام البطاقة ومغادرة الجهاز.

وتشير تقارير أمنية إلى أن بعض عمليات الاحتيال لا تعتمد على اختراقات معقدة، بل تستغل سلوك المستخدم نفسه، خاصة عند ترك الجلسة مفتوحة على الجهاز دون إنهائها بشكل كامل، وفي بعض أجهزة الصراف، خصوصاً القديمة أو التي تعاني أعطالاً، قد تبقى الجلسة نشطة لثوانٍ، ما يتيح لشخص آخر الوصول إلى معلومات العملية أو محاولة تنفيذ معاملات إضافية.

وأكد خبراء الأمن المالي أن حماية أموالك قد لا يتطلب أكثر من بضع ثوان إضافية، وأوصوا بالقيام بخطوة بسيطة لكنها فعالة وهي الضغط على زر (إلغاء) قبل مغادرة الجهاز، والانتظار حتى تعود الشاشة إلى وضعها الرئيسي، مؤكدين أن هذه الخطوة تنهي الجلسة تماماً وتمسح أي بيانات متبقية، ما يغلق الباب أمام أي محاولة استغلال.

وتظل عمليات السحب النقدي هدفاً للمحتالين لأنها سريعة وواضحة وتتطلب تركيز المستخدم على الشاشة، ما يخلق لحظة ضعف يمكن استغلالها، إذ أن بعض المحتالين يراقبون المستخدمين أو يستغلون أجهزة لم تُغلق جلساتها بالكامل، بدلاً من اللجوء إلى وسائل تقنية معقدة.

مخاطر خفية

لا تعني سلامة مظهر الجهاز أنه آمن تماماً، إذ قد تثبت أجهزة نسخ البطاقات بشكل غير ملحوظ، أو تضاف طبقات مزيفة على لوحة الأرقام، لذلك ينصح بفحص الجهاز سريعاً قبل الاستخدام، مثل التأكد من ثبات مدخل البطاقة وعدم وجود أجزاء متحركة أو غير طبيعية.

سلوكيات بسيطة تقلل المخاطر

وأكد الخبراء أن اتباع بعض العادات يعزز الأمان بشكل كبير، مثل:

تغطية لوحة الأرقام أثناء إدخال الرقم السري

اختيار أجهزة داخل أماكن آمنة ومزدحمة

الاحتفاظ بالبطاقة في اليد وعدم تركها على الجهاز

تفعيل إشعارات العمليات البنكية الفورية

ماذا تفعل عند الشك بوجود مشكلة؟

وفي حال الاشتباه بأي عملية غير طبيعية، يجب تجميد البطاقة فوراً عبر التطبيق البنكي أو الاتصال بالبنك، ومراجعة العمليات الأخيرة والإبلاغ عن أي حركة مشبوهة في أسرع وقت.

ورغم تطور وسائل الدفع الإلكتروني، لا يزال النقد يلعب دوراً مهماً في كثير من الدول والقطاعات. ومع استمرار الاعتماد عليه، تبقى مسؤولية الأمان مشتركة بين التقنية وسلوك المستخدم.