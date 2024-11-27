الدولار يستقر مقابل العملات الرئيسية قبيل صدور مقياس للتضخم

استقر الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الأربعاء مع مواصلة المستثمرين تقييم أثر تعهدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، بينما يترقبون بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع الدولار النيوزيلندي بعد خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة القياسية 50 نقطة أساس إلى 4.25 بالمئة، مع الإشارة إلى انخفاض التضخم إلى ما يقرب من منتصف النطاق المستهدف.

وتعهد ترامب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، مما أثار توتر المستثمرين.

وقالت كارول كونج خبيرة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "من المرجح أن تظل الأسواق متوترة مع إعادة ولاية ترامب الثانية حالة عدم اليقين بشأن وضع السياسات في الولايات المتحدة".

وأضافت "قد يدفع هذا الغموض الأسواق إلى 'البيع أولا وطرح الأسئلة لاحقا' وهو أمر إيجابي للدولار الأمريكي".

وشهد الدولار تغيراً طفيفاً مقابل نظيره الكندي إلى 1.4052 دولار كندي، أي دون أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف الذي سجله أمس الثلاثاء عند 1.4178 دولار كندي.

وظل الدولار بعيدا عن ذروة أمس الثلاثاء مقابل البيزو المكسيكي بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ يوليو تموز 2022 في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ 30 يوليو مقابل اليوان الصيني أمس الثلاثاء.

وتمسك الين بالمكاسب التي حققها من الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات. وانخفض الدولار في أحدث تعاملات 0.19 بالمئة إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 152.81 ين.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.07 بالمئة إلى 106.83.

وتترقب الأسواق قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر والتي تصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر نوفمبر تشرين الثاني والذي نُشر أمس الثلاثاء أن العديد من صناع السياسات متفقون على أنه من المناسب تيسير السياسة النقدية تدريجيا.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر وسجل 1.0493 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.05 بالمئة إلى 1.25735 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي تقريبا عند 0.64755 دولار بعد أن ظل التضخم في أسعار المستهلكين عند أدنى مستوى في ثلاث سنوات في أكتوبر تشرين الأول.

وعلى صعيد العملات المشفرة، جرى تداول بتكوين عند 91795 دولارا، وهو ما يظل أقل بكثير من المستوى القياسي المرتفع البالغ 99830 دولارا الذي سجلته الأسبوع الماضي.

وارتفعت العملة المشفرة بأكثر من 40 بالمئة منذ الانتخابات الأمريكية وسط توقعات بأن ترامب سوف يخفف الإجراءات التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة.