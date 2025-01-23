«ميونيخ ري» التأمينية تتوقع أرباحاً رغم حرائق الغابات

لا يزال المسؤولون التنفيذيون في «ميونيخ ري»، أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم، يتوقعون تحقيق زيادة ضخمة في الأرباح خلال 2025، رغم حرائق الغابات المدمرة التي اندلعت في كاليفورنيا، والتكاليف الباهظة الناتجة عنها.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«ميونيخ ري»، يواكيم فينينج، أمس، هدف الشركة الألمانية المتمثل في تحقيق صافي أرباح بقيمة 6 مليارات يورو (6.3 مليارات دولار)، رغم توقع «ميونيخ ري» تكبد خسائر كبيرة بسبب الحرائق التي وقعت في لوس أنجلوس. ومن المتوقع أن تسفر الحرائق الكارثية عن دفع «ميونيخ ري» مبالغ كبيرة، لأن هناك عدداً من شركات التأمين الأمريكية الكبرى بين عملائها.