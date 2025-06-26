تحذيرات من ارتفاع أسعار التأمين عالمياً

حذرت شركة «كومن» لوساطة التأمين من الآثار السلبية على أسعار بوالص التأمين عالمياً، بسبب التوترات في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه مع استمرار التوترات تتزايد الأضرار، وترتفع الأسعار أكثر.

وكشفت الشركة، في بيان، عن مبادرة كبرى في مجال العملات والأصول الرقمية باعتبار أن الانخراط فيها سيصبح أمراً حيوياً في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن المبادرة تتماشى مع رؤيتها للابتكار والريادة في قطاع التأمين.

وقالت الشركة: «إيماناً منها بالإمكانات التحويلية لتقنية البلوكتشين تشجع الأفراد والشركات على استكشاف هذا المجال الناشئ، لأنها تؤمن بأن مستقبل التمويل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأصول الرقمية». وقالت الشركة: «لقد كان عام 2024 عاماً مليئاً بالإنجازات البارزة.. لم نكتفِ بتوسيع حصتنا السوقية، بل عززنا أيضاً سمعتنا كوننا شريكاً موثوقاً في حماية الأعمال والأفراد في عالم سريع التغير».

وقال روجيه زكار، الرئيس التنفيذي للشركة: «نحن نؤمن بأن مستقبل التمويل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأصول الرقمية، ونحن ملتزمون بالبقاء في الطليعة، سنكشف عن مبادرة كبرى في هذا المجال، تتماشى مع رؤيتنا للابتكار والريادة في قطاع التأمين».