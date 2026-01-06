ثروة بالمليارات من فكرة واحدة… قصة برايان ليان مع أدوية السمنة

تحول محلل وول ستريت السابق برايان ليان إلى رائد أعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية، مؤسسا شركة Viking Therapeutics المدرجة في البورصة والتي تركز على تطوير أدوية لعلاج الأمراض الأيضية والسمنة.

تُقدّر القيمة السوقية للشركة حاليا بنحو 4 مليارات دولار، ما يجعلها واحدة من أبرز اللاعبين في سوق أدوية السمنة المزدهر، الذي من المتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، وفقا لما نشرته فوربس.

ليان، البالغ من العمر 60 عاما، عمل كمحلل في وول ستريت لمدة 10 سنوات تقريبا قبل أن يلتقي مسؤولين من شركة Ligand Pharmaceuticals في 2012، ما دفعه لترك مسيرته المالية، نجح في إقناع الشركة بترخيص خمسة أدوية له، واستثمار 2.5 مليون دولار لدعم إطلاق شركته الناشئة، ومنذ ذلك الحين، ركزت Viking على تطوير أدوية لعلاج الأمراض الأيضية، بما في ذلك مرض الكبد الدهني والسمنة.

الدواء الرئيسي في محفظة Viking حاليا هو دواء GLP-1 للجيل التالي لعلاج السمنة، ويخضع لتجارب سريرية كحقن (المرحلة الثالثة) ودواء فموي (المرحلة الثانية). وتظهر نتائج التجارب الأولية أن الحقن قد يؤدي إلى فقدان وزن يصل إلى 14.7%، بينما توفر الأقراص فقدان وزن بنسبة 8.3%، وهو مهم لسهولة الاستخدام وتقليل التكاليف.

يشهد سوق أدوية GLP-1 ازدهارًا منذ إطلاق دواء Ozempic من شركة Novo Nordisk عام 2017، ويعتبر كل من Novo وEli Lilly من اللاعبين الرئيسيين، ويجذب السوق اهتمام الشركات الناشئة التي تسعى للحصول على موطئ قدم بين العمالقة، وقد شهد خريف 2025 صفقة ضخمة مع استحواذ شركة Pfizer على Metsera مقابل 10 مليارات دولار، في خطوة تعكس المنافسة الحامية على أدوية فقدان الوزن.

على الرغم من أن Viking لا تحقق إيرادات بعد، إلا أن المحللين يرون فيها فرصة قوية.

وأوضح جاي أولسون من Oppenheimer أن محفظة Viking أكثر تقدما من Metsera، واصفا دواء الشركة بأنه "أفضل نسخة في سوق مضطرب للغاية" مع توقع وصول سعر السهم إلى 100 دولار، أي ثلاثة أضعاف القيمة الحالية تقريبا.

ويؤكد ليان على أهمية إدارة الشركة بشكل مستقل بعيدا عن ضوضاء السوق، مشيرا إلى أن النجاح أو الفشل قد يحدث بسرعة، وأن التركيز على التطوير المستمر هو مفتاح الاستمرارية.

ويهدف ليان إلى تقديم دواءه للحقن في الأسواق بحلول أواخر 2028 أو أوائل 2029، فيما قد تتأخر النسخة الفموية عاما إضافيا على الأقل، ويعتقد ليان أن الشركة، حتى لو حصلت على نسبة صغيرة من السوق، ستكون ناجحة، مؤكدا على استمرار الفرص الكبيرة لـ Viking ككيان مستقل.