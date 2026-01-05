ديفاسيني.. إمبراطور العملات الرقمية المشفرة

ضمن قائمة تضم أغنى خمسة ملاك للعملات الرقمية المشفرة برز اسم جيانكارلو ديفاسيني، رجل الأعمال الإيطالي والطبيب السابق، المولود سنة 1964 في مدينة تورينو، وهو المدير المالي لمنصة تداول العملات المشفرة «بيتفينكس»، والمؤسس المشارك لشركة «تيثر»، والذي يمتلك حصة 47 % في الشركة، وقد قدرت مجلة «فوربس» صافي ثروته بـ 22.4 مليار دولار في شهر أبريل الماضي، غير أن أحداثاً اقتصادية كبرى وقعت خلال الشهور الماضية قد تجعل ديفاسيني واحداً من أغنى رجال العالم، وليس فقط من مالكي العملات الرقمية، ففي عام 2023 تم سك أكثر من 100 مليار رمز تيدر، وبفضل ارتفاع أسعار الفائدة حققت شركة «تيثر» أرباحاً بلغت 6.2 مليارات دولار.

الجديد في الأمر هو ما كشفته وثائق تنظيمية حديثة عن قيام شركات يديرها مؤسسو شركة «تيثر» بشراء وحدة تعدين للعملات المشفرة من شركة ذكاء اصطناعي تسيطر عليها الشركة نفسها، ولعل هذا يسلط الضوء على الهيكل الإداري المعقد والشبكة المتداخلة من الاستثمارات، التي تديرها إحدى أكثر الشركات نفوذاً في قطاع الأصول الرقمية، حسب ما ذكرته صحيفة «فاينانشال تايمز» في عددها الصادر يوم 19 من ديسمبر الماضي، حيث أعلنت شركة «نورثرن داتا» الألمانية، التي تمتلك «تيثر» الأغلبية فيها، قبل ذلك بشهر واحد عن بيع وحدة «بيك ماينينج» المتخصصة في تعدين البيتكوين مقابل صفقة تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، ليتبين لاحقاً أن المشترين هم كيانات استثمارية مرتبطة بشكل مباشر بالإدارة العليا لشركة «تيثر»، وتبين أن السجلات الرسمية في جزر العذراء البريطانية وكندا أشارت إلى أن مديري مجموعة «هايلاند جروب ماينينج»، وهي أحد المشترين الرئيسيين، هما جيانكارلو ديفاسيني، وباولو أردوينو، الرئيس التنفيذي للشركة.

كما كشفت السجلات أن ديفاسيني مدير وحيد لشركة أخرى ضمن التحالف المشتري تتخذ من مقاطعة ألبرتا الكندية مقراً لها، وتعكس هذه الصفقة نهجاً يثير الجدل بشأن كيفية تداول الأصول داخل إمبراطورية «تيثر» بقيادة ديفاسيني.

كبار المستثمرين

يذكر أن الشركة قد حققت 13 مليار دولار في العام الماضي وحده، وتدير أصولاً بقيمة 172 مليار دولار، وتخطط لاستحداث عملة مستقرة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية USAT والتوسع في الذكاء الاصطناعي والطاقة والإعلام.

كما جرت محادثات لجمع ما بين 15 و20 مليار دولار من خلال طرح خاص، حسب ما نقلته «بلومبرغ» وموقع «كوينتيليغراف» على منصة «إكس»، مؤكدين أنه إذا نجحت الصفقة فإن قيمة الشركة ستصل إلى نحو 500 مليار دولار.

تقارير أخرى ذكرت أن الشركة تخطط لبيع 3 % من أسهمها، بغرض جذب كبار المستثمرين، وتعزيز قيمة الشركة.

وقد صرح الرئيس التنفيذي للشركة باولو أردوينو بأنه سوف يتم إصدار أسهم جديدة لجمع الأموال، وأن المستثمرين الحاليين لن يبيعوا، وأنه «سوف يسمح فقط لعدد محدود من المستثمرين المختارين بالمشاركة في الصفقة».

المحللون الاقتصاديون فسروا هذه الخطوة بأن ديفاسيني لا يسعى إلى النمو بشركته فحسب، بل إلى أن تصبح واحدة من أكثر الشركات الخاصة قيمة في العالم، مؤكدين أنه إذا وصلت قيمة تيثر إلى 500 مليار دولار فإن الأمر لن يقتصر على ثروة ديفاسيني الشخصية، بل سيعكس أيضاً نمو صناعة العملات الرقمية، التي باتت أقرب إلى النظام المالي التقليدي.

رقابة مشددة

وقد يرى المستثمرون فرصاً أكبر، وتشعر المؤسسات بقدر أكبر من الأمان للاستثمار في الكريبتو، وهذا يمكن أن يساعد على إدماج مزيد من الأفراد والمؤسسات في الأصول الرقمية ضمن الأسواق التقليدية، لكنهم حذروا في الوقت نفسه من مخاطر قائمة؛ حيث تعتمد قيمة تيثر على اهتمام المستثمرين، والأسواق يمكن أن تتغير بسرعة، كذلك فإن USDT وغيرها من العملات المستقرة تخضع لرقابة مشددة من الجهات التنظيمية، وعلى المستثمرين توخي الحذر، وأن يدركوا أن أسواق الكريبتو ما زالت شديدة التقلب رغم شهرة تيثر، وإن كانت زيادة ثروة ديفاسيني تظهر مدى ربحية وأهمية الكريبتو اليوم، وأن الأصول الرقمية لم تعد استثمارات صغيرة؛ فمع النمو المنظم والقيم الكبيرة يزداد اهتمام المستثمرين والمؤسسات بهذا القطاع، ويجلب تدفقات أكبر ورؤوس أموال ضخمة.