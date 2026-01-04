لماذا توقف الملياردير وارن بافيت عن منح عائلته 10 آلاف دولار هدية؟

يشتهر الملياردير الأمريكي وارن بافيت، المستثمر الأسطوري والرئيس التنفيذي السابق لشركة بيركشاير هاثاوي، بسخائه الكبير، لكنه معروف أيضا بتقشفه وحكمته في إدارة الأموال، فقد كشف بافيت في عدة مقابلات أن تقديم الهدايا النقدية لعائلته لم يكن دائما الحل الأمثل، خاصة بعد أن لاحظ أنهم كانوا يصرفون الأموال بسرعة كبيرة بمجرد حصولهم عليها.

في مقابلة عام 2019 مع ThinkAdvisor، تذكرت ماري بافيت، زوجة ابنه السابقة، عندما أهداها 10 آلاف دولار على شكل أوراق من فئة 100 دولار، قائلة: "بمجرد أن عدنا إلى المنزل، كنا ننفقها فورا"، هذا الموقف دفع بافيت إلى البحث عن طرق أفضل لضمان أن تكون الهدايا النقدية مفيدة لمستقبل عائلته، فقرر أن تكون الأسهم والاستثمارات خيارا أكثر حكمة، وفقا لموقع Moneywise.

ويشير الخبراء إلى أن الهدايا النقدية، رغم إغراء إنفاقها فورا، يمكن أن تصبح فرصة مالية حقيقية إذا استُخدمت بحكمة.

ومن أبرز الاستراتيجيات التي ينصح بها خبراء المال:

الادخار بفائدة مركبة:

يعد الادخار في حسابات عالية العائد أو شهادات الإيداع (CD) وسيلة فعالة لتأمين نمو المال على المدى الطويل، فباستخدام الفائدة المركبة، يمكن للنقد أن ينمو بشكل ملحوظ خلال سنوات قليلة، مع ضمان عائد ثابت ومستقر حتى لو تراجعت أسعار الفائدة في السوق.

الاستثمار في السوق المالي:

يُعتبر الاستثمار في الأسهم أو الصناديق المتنوعة طريقة لتحقيق عوائد أكبر مقارنة بالادخار التقليدي، ومن الأمثلة على ذلك، اختيار الاحتفاظ بالأسهم المهداة ضمن صندوق متنوع بدلاً من صرفها نقداً، ما يسمح للعائدات بالنمو على المدى الطويل، كما تتيح التطبيقات الحديثة مثل Stash الاستثمار بمبالغ صغيرة واستثمار الأسهم الجزئية، مع الاستفادة من قوة الفائدة المركبة دون الحاجة لخبرة مالية كبيرة.

الاستثمار في العقارات:

يعتبر الاستثمار العقاري خيارا طويل الأمد لتحقيق دخل مستقر، خاصة من خلال منصات تمنح ملكية جزئية لعقارات مؤجرة مميزة، مما يوفر دخلا شهريا وعوائد مضمونة دون متاعب إدارة العقار فعليا، ويمكن للمستثمرين الاستفادة من مزايا ضريبية وتنويع المحفظة بعقارات عالية الجودة بميزانية أقل من الشراء التقليدي.

التخطيط للمستقبل:

يؤكد بافيت على أهمية استثمار المال من أجل تأمين التقاعد وحماية الأسرة، ويشمل ذلك خيارات مثل Roth IRA للاستثمار المعفى من الضرائب، أو الاستثمار في الذهب والأصول الملموسة كوسيلة تحوط ضد التضخم، كما يُعد التأمين على الحياة المحدد المدة أداة فعالة لضمان حماية مالية للعائلة بعد الوفاة.

يعتبر هذا النهج في إدارة الأموال جزءا من فلسفة بافيت التي تقول: "امنح أبناءك ما يكفي ليتمكنوا من فعل أي شيء، لكن ليس كثيرا لدرجة لا يفعلون شيئًا"، وباتباع هذه الاستراتيجيات، يمكن لأي شخص تحويل الهدايا النقدية إلى أداة لتعزيز الثروة المستقبلية بدل إنفاقها بسرعة.