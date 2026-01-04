عالم بلا فقر ولا وظائف.. نظرة خيالية من مليارديرات التكنولوجيا للمستقبل

مع تسارع تقدم الذكاء الاصطناعي، بدأ كبار رجال الأعمال والمبتكرون في صناعة التكنولوجيا يتحدثون عن سيناريو لم يعد فيه العمل ضرورة اقتصادية، بل رفاهية اختيارية، إيلون ماسك، بيل غيتس، سام ألتمان، جنسِن هوانغ وديميس هسابيس جميعهم قدموا رؤى حول عالم قد تتغير فيه قواعد العمل والاقتصاد بشكل جذري.

إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي Tesla وxAI، يصف هذا المستقبل بأنه "الدخل العالي الشامل"، وفي تغريدة له على منصة X، أكد ماسك أن "الفقر سيختفي في المستقبل، ولن تكون هناك حاجة لتوفير المال"، وتصور ماسك عالما يصبح فيه العمل أشبه بالهواية أو لعبة الفيديو، حيث يعيش الجميع في وفرة ويملكون الرعاية الطبية الممتازة، وكل ما يرغبون فيه من سلع وخدمات، وفقا لـ Business Insider .

من جانبه، يرى بيل غيتس أن البشر سيحتفظون ببعض المهام لأنفسهم، لكن الذكاء الاصطناعي سيجعل من الممكن التفكير في تغييرات كانت غير قابلة للتصور سابقا، مثل تقليص أيام العمل إلى يومين أو ثلاثة.

وقال غيتس لبرنامج Jimmy Fallon: "فيما يتعلق بالصناعة والزراعة على المدى الطويل، ستكون هذه مشكلات غير موجودة أساسا".

أما سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، فيتصور عالما "يتمتع بثروة قصوى شاملة"، مع نظام دخل أساسي شامل لضمان توزيع أرباح تقدم الذكاء الاصطناعي على الجميع. واقترح ألتمان نظاما يسمح للمجتمع بأن يمتلك حصصا في إنتاج الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن للأفراد مقايضة حصصهم ومشاركة ثروات هذا التطور التكنولوجي.

جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، يرى موقفا أكثر توازنا، ويؤكد أن مفهوم الوفرة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي يجب ألا يقتصر على الثروة المالية فقط، مشيرا إلى أن "اليوم نحن أثرياء بالمعلومات، وهذا كان حكراً على قلة من الناس قبل آلاف السنين".

من جهته، يركز ديميس هسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة Google DeepMind، على "الوفرة الجذرية" مع ضرورة توزيعها بعدالة، محذرا من أن التحدي الأكبر سيكون في كيفية تنظيم الثروة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بشكل يضمن استفادة البشرية جميعا، وربما يفتح آفاقا للسفر بين النجوم لأول مرة في تاريخ البشرية.

فيما أشار داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، إلى أن العمل في المستقبل قد يتحول من أداة للبقاء الاقتصادي إلى وسيلة للبحث عن الإشباع الذاتي والشخصي، مشيرا إلى أن هذا السيناريو يشبه رؤية الاقتصادي جون ماينارد كينز الذي توقع أن يعمل الناس ساعات أقل بكثير في المستقبل.

يبدو أن مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي سيكون مختلفا جذريا عن أي وقت مضى، وقد يتغير مفهوم الاقتصاد نفسه، من الاعتماد على الوظائف التقليدية إلى توزيع الوفرة بشكل يضمن الكرامة والحرية للجميع.