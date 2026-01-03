اشترى عبوة لحم مجفف فصار مليارديراً.. قصة جاك لينك الأسطورية

تعتبر شركة جاك لينك العائلية، التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار، أكبر مصنع للحم المجفف في العالم، حيث تبيع سنويا أكثر من 800 مليون عبوة من وجبات اللحم والمنتجات المرتبطة به، ورغم نجاحها الضخم، لا يزال مؤسس الشركة وابنه متعطشين لتحقيق المزيد من النمو والتوسع.

ووفقا لـ "فوربس" في عام 1985، كانت شركة لينك لمعالجة اللحوم في ولاية ويسكونسن على حافة الإفلاس، وخلال رحلة صيد مع أبنائه المراهقين، توقف جاك لينك عند متجر صغير لشراء بعض عبوات اللحم المجفف، بعد الدفع، فوجئ جاك بالثمن المرتفع وقال لاحقا: "واو، هذا مبلغ كبير جدا من المال".

هذه اللحظة كانت بداية فكرة ستغير حياته، فقد أدرك لينك أنه يمكن إنتاج هذه المنتجات بنفسه، مستفيدا من الأفران الموجودة في مصنعه المغلق، وفي مقابلة نادرة، قال لينك، البالغ اليوم 79 عاما: "وضعنا بعض اللحم المجفف هناك وخرج بشكل رائع، ومن هنا بدأ كل شيء".

باستخدام وصفة جده الأكبر المهاجر الألماني من سبعينات القرن التاسع عشر، نجحت منتجات جاك لينك وأصبحت علامته التجارية أكثر مبيعا في أمريكا، مع إيرادات سنوية تقارب 2 مليار دولار وسيطرة على نحو 34٪ من سوق وجبات اللحوم الأمريكية، حولت الشركة مؤسسها إلى ملياردير.

يقول لينك، الذي لا يزال يعيش في نفس المنزل الذي نشأ فيه أبناؤه: "كان اللحم المجفف دائما موجودا لإنقاذي".

اليوم، تُباع قطع اللحم المجفف من جاك لينك في أكثر من 200 ألف متجر لدى كل بائع تجزئة رئيسي في أمريكا، بالإضافة إلى 55 دولة حول العالم، وتنتج الشركة أكثر من 800 مليون عبوة من منتجات اللحوم سنويا.

تسيطر شركة جاك لينك على سوق وجبات اللحوم العالمية، الذي تبلغ مبيعاته السنوية 9 مليارات دولار، رغم استثمارات ما يقارب مليار دولار خلال العقد الماضي من قبل المستثمرين واستحواذ شركات عامة على حصص كبيرة، في حين فشل آخرون في مواجهة المنافسة، نجحت جاك لينك في الصمود والنمو.

خلال صعود الشركة، قاد الابن الأصغر لجاك، تروي لينك، البالغ من العمر 53 عاما، مسار الشركة الأمامي، حيث تم تعيينه رئيسا تنفيذيا في 2013 بينما تولى والده منصب رئيس مجلس الإدارة.

وقال تروي: "المنافسة قوية، لكن لا يزال هناك مجال كبير للنمو".

شركة لينك سناكز مملوكة بالكامل للعائلة، ولا يظهر أفرادها اهتماما كبيرا ببيعها. وتقدر فوربس قيمة الشركة بحوالي 4 مليارات دولار، بينما رفض جاك لينك التعليق على الشؤون المالية.

تتمتع الشركة بهوامش ربح قوية؛ فقدرت فوربس أن هامش الربح الإجمالي يتجاوز 30٪، جزئيا بفضل مبيعاتها في متاجر السلع السريعة والأكشاك في المطارات.

كما تقدر أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بحوالي 200 مليون دولار سنويا.

يضيف تروي: "يمكننا أن نقول لا للطريق السهل، وهذا يجعل أولوياتنا واضحة على المدى الطويل".

تواجه جاك لينك منافسة من شركات ناشئة سريعة النمو مثل تشومبس وآرتشر وفاتي سموكد ميت ستيكس، لكنها تواصل النمو رغم حجمها الكبير.

ويؤكد جاك: "الإصرار والاستمرار هو ما يجعل النجاح يحدث".

بدأ تروي حياته العملية في مسلخ العائلة في مينونغ بولاية ويسكونسن، وبعد تخرجه من جامعة ويسكونسن-ستراوت، بدأت منتجات جاك لينك بالانتشار خارج الغرب الأوسط.

التحول ا الكبير جاء في أوائل التسعينات عبر تسويق عصي اللحم مع الجبن، ما أدى إلى زيادة الطلب بشكل مفاجئ.

وامتدت أعمال عائلة لينك في مينونغ لتشمل وكالة سيارات، وكالة RV، متجر أثاث ومتجر بقالة، بالإضافة إلى امتلاك أراضٍ زراعية ومراع، بينما يواصل جاك الاحتفاظ بقطيع من الماشية سنويا.

مع التركيز على المبيعات والتسويق، أدرك تروي أهمية بيع اللحم المجفف في أكياس قابلة للإغلاق، بعد إقناع والده، أطلقت الشركة أول عبواتها عام 1997، وارتفعت المبيعات بسرعة مع دخول منتجات جاك لينك إلى وول مارت وتارجت.

اليوم، يشكل خط إنتاج اللحم المجفف المعبأ أكثر من 50٪ من إجمالي الإيرادات، وقد ساهمت هذه الأرباح في توسيع التوزيع إلى كوستكو وباس برو شوب وخارج الغرب الأوسط.

شهدت الشركة صراعات قانونية عائلية، أبرزها النزاع مع شقيق تروي الأكبر جاي، الذي انتهى في 2008 بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع، حيث اضطر جاي للتنازل عن حصصه مقابل 19.4 مليون دولار.