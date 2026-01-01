أغنى من دول وشركات عالمية.. إيلون ماسك يغلق 2025 بثروة قياسية

أنهى أغنى رجل في العالم الملياردير إيلون ماسك، عام 2025 بثروة صافية تُقدَّر بنحو 726.3 مليار دولار، في عام وُصف بأنه قياسي وغير مسبوق في مسار ثروة أغنى رجل في العالم، وفقا لقائمة فوربس للمليارديرات.

وبذلك، أصبحت ثروة ماسك أعلى قيمة من اقتصادات دول كاملة وشركات عالمية عملاقة، في مؤشر لافت على تسارع تراكم الثروة المرتبط بأسهم التكنولوجيا والفضاء.

وبحسب فوربس، تراجعت ثروة ماسك بنحو 3.3 مليارات دولار مع إغلاق تداولات أمس الأربعاء، متأثرة بانخفاض سهم تسلا بنسبة 1% إلى 449.72 دولارا، ومع ذلك، أنهى سهم الشركة العام على ارتفاع سنوي بلغ 18%، بعدما لامس مستوى يقارب 500 دولار في ذروة تداولاته، ما أسهم في ترسيخ المكاسب الاستثنائية لثروة ماسك خلال العام.

ويحتل ماسك صدارة قائمة أغنى شخص في العالم منذ مايو 2024، عندما تجاوز رئيس مجموعة السلع الفاخرة LVMH برنار أرنو.

ويليه في الترتيب مؤسس غوغل لاري بيج بثروة تُقدَّر بـ256.9 مليار دولار، ثم رئيس مجلس إدارة أوراكل لاري إليسون (245 مليار دولار)، ومؤسس أمازون جيف بيزوس (242.2 مليار دولار)، وسيرغي برين (237.1 مليار دولار)، ما يعكس الفجوة الواسعة بين ماسك وبقية الأثرياء.

وتُظهر المقارنات الاقتصادية حجم ثروة ماسك الاستثنائي، إذ تعادل قيمة الاقتصاد الثالث والعشرين عالميا، متقدمة على اقتصاد بلجيكا الذي يُقدَّر بنحو 716 مليار دولار، وإيرلندا (708 مليارات دولار)، والأرجنتين (683 مليار دولار)، والسويد (662 مليار دولار).

كما تتجاوز ثروة ماسك القيم السوقية لشركات كبرى مثل أوراكل (560 مليار دولار)، وجونسون آند جونسون (498.6 مليار دولار)، ومجموعة LVMH (375.9 مليار دولار).

وعلى صعيد العملات المشفرة، تقترب ثروة ماسك من القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية عالميا في عام 2018، والتي بلغت 773 مليار دولار، كما تزيد على ضعفي القيمة السوقية لإيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة بعد بيتكوين.

وتعود القفزات المتتالية في ثروة ماسك إلى سلسلة من التطورات المفصلية، أبرزها عرض بيع أسهم لشركة سبيس إكس قيّمها عند 800 مليار دولار، فضلا عن إلغاء المحكمة العليا في ديلاوير حكما سابقا أبطل حزمة خيارات أسهم في تسلا، ومع موافقة مساهمي تسلا على حزمة تعويضات جديدة قد تقترب قيمتها من تريليون دولار خلال العقد المقبل، يرى مراقبون أن ماسك بات أقرب من أي وقت مضى ليصبح أول تريليونير في التاريخ.