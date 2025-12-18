ثروة 6.5 مليارات دولار من ليلة واحدة.. كيف صنعت MetaX مليارديراً؟

أصبح تشن ويليانغ، مؤسس ورئيس شركة MetaX Integrated Circuits، ثاني ملياردير صيني خلال أسبوعين بعد ارتفاع أسهم شركته بنسبة 693% في أول تداول لها في بورصة شنغهاي يوم أمس الأربعاء، ليصل صافي ثروته إلى 6.5 مليارات دولار.

تأسست شركة MetaX في عام 2020 على يد تشن ويليانغ، الذي شغل سابقا منصب مسؤول تنفيذي كبير في شركة AMD الأمريكية لأكثر من عقد في الصين، ويعتبر من خبراء صناعة أشباه الموصلات، وفقا لما نشرته مجلة فوربس.

وحصل تشن على درجة الماجستير في الهندسة من جامعة تشنغوا المرموقة، وأحضر معه عدداً من زملائه السابقين في AMD، بينهم المديران الفنيان للشركة، بينغ لي ويانغ جيان، اللذان عملا أكثر من 10 سنوات في AMD، وفقا للنشرة الرسمية للاكتتاب.

تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة MetaX أكثر من 320 مليار يوان (45 مليار دولار)، وقد جمعت الشركة من الاكتتاب العام 4.2 مليارات يوان عبر بيع 40.1 مليون سهم بسعر 104.7 يوانات للسهم الواحد، مع خطة لاستثمار معظم العائدات في البحث والتطوير لتعزيز قدراتها في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي.

ويشير الاكتتاب الأولي إلى الإقبال الكبير على أسهم الشركة، حيث تم الاكتتاب في الحصة المخصصة للمستثمرين الأفراد بما يقارب 3 آلاف ضعف العرض المتاح، وقد حصلت الشركة على تمويل سابق من عدة شركات استثمارية منها HSG وPrimavera Capital Group وZhenFund.

ويعتبر المستثمرون شركة MetaX منافساً محتملاً محلياً لشركة Nvidia، خصوصا في ظل القيود الأمريكية على بيع أشباه الموصلات المتقدمة للصين، وهو ما دفع بكين لتشجيع دعم الشركات المحلية الرائدة في هذا القطاع، ومن الجدير بالذكر أن شركة Moore Threads Technology، المنافسة أيضا، أعلنت عن ثلاثة مليارديرات جدد بعد طرحها في السوق قبل أسبوعين.

تواجه MetaX منافسة محلية أخرى من شركات مثل Cambricon Technologies، المدرجة أيضا في بورصة شنغهاي، حيث أصبح مؤسسها المشارك تشن تيانشي، البالغ من العمر 40 عاما، في المرتبة الثانية عشرة على قائمة أغنى الأغنياء في الصين بثروة تقدر بـ21.8 مليار دولار، وللحفاظ على التقدم التكنولوجي، تنوي MetaX تخصيص جزء كبير من مواردها للبحث والتطوير، مع التحذير من استمرار التكاليف العالية وفترة خسائر طويلة.

وتشير نشرة الاكتتاب إلى أن الشركة بدأت لتوها مرحلة تطوير منتجاتها، وأنها بحاجة إلى تحسين عدة جوانب تشمل التكنولوجيا والتسويق وبناء النظام البيئي الكامل للرقائق المحلية، وعلى الرغم من ذلك، تمكنت الشركة من جذب عملاء كبار مثل شركة Super Telecom وشركة H3C المرتبطة بالدولة، وفي الأشهر التسعة الأولى من 2025، قفزت الإيرادات بنسبة 450% لتصل إلى 1.2 مليار يوان، بينما انخفضت الخسائر بنسبة 55.8% لتصل إلى 345.5 مليون يوان.

مع هذا الارتفاع اللافت، يؤكد نجاح MetaX على تسارع جهود الصين في بناء صناعة أشباه موصلات محلية قوية، وسط سعيها لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية وتعزيز مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي.