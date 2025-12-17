عمره 18 عاماً ودخله 300 ألف دولار شهرياً.. كيف غيّرت طابعة حياته؟

نجح رائد الأعمال الأمريكي مايكل ساترلي، البالغ من العمر 18 عاماً، في تحقيق مبيعات شهرية وصلت إلى نحو 300 ألف دولار، بفضل منتج بسيط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تحوّل إلى ظاهرة واسعة الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي.

ساترلي هو مؤسس شركة "كروز كب" (Cruise Cup)، التي تقف خلف منتج يُعرف باسم "حامل علبة إعادة التعبئة التكتيكي"، وهو ابتكار يجمع بين غطاء علب المشروبات التقليدي وفكرة إعادة التحميل السريع.

وقد حصد مقطع فيديو ترويجي للمنتج، نُشر على منصة إنستغرام، أكثر من 50 مليون مشاهدة، ما شكّل نقطة التحول الأبرز في مسيرة الشركة الناشئة.

ويظهر ساترلي في الفيديو وهو يشرب علبة مشروب غازي، قبل أن تنزلق علبة ثانية أسفل الحامل، فيضعه فوقها لتُقذف العلبة الفارغة خارجاً، ثم يواصل الشرب مباشرة.

ويرى ساترلي أن سر الانتشار الواسع يعود إلى عامل الجِدّة، موضحاً أن "المشاهدين لم يسبق لهم رؤية شيء مشابه".

وأضاف أن جزءاً من التفاعل جاء أيضاً من دهشة المتابعين من سرعته الظاهرية في شرب المشروب، رغم أنه اعترف لاحقاً بأن المشهد كان تمثيلاً بعد تفريغ العلبة مسبقاً.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، حققت "كروز كب" مبيعات بلغت 300 ألف دولار خلال شهر الماضي 2025 وحده، مدفوعة بالطلب الكبير على المنتج الذي لفت الأنظار ومنتجات أخرى مطبوعة ثلاثياً.

رحلة ساترلي في ريادة الأعمال بدأت مبكراً، إذ حاول في سن العاشرة كسب المال عبر قصّ العشب للجيران، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى التجارة الإلكترونية، وتمكّن من تمويل مشاريعه اللاحقة من خلال بيع منتجات بسيطة عبر الإنترنت، من بينها شركة لإكسسوارات الأحذية استطاع عبرها بناء قاعدة جماهيرية تجاوزت 100 ألف متابع على إنستغرام.

ويقول ساترلي إن خبرته السابقة ساعدته على الاستعداد لموجات الطلب المفاجئة، إلا أن نجاح "كروز كب" فاق التوقعات، ما اضطره إلى التوسع السريع في شراء الطابعات ثلاثية الأبعاد، فبعد أن كان يدير عملياته من منزل عائلته في ولاية نيويورك، حيث امتلأ القبو وغرفة الطعام بالطابعات ومعدات الشحن، انتقل اليوم إلى مستودع يضم أكثر من 130 طابعة.

ويرى المؤسس الشاب أن الطباعة ثلاثية الأبعاد تمنح رواد الأعمال ميزة تنافسية مهمة، نظراً لانخفاض تكلفتها وسهولة الدخول إليها، مقارنة بالتصنيع التقليدي، كما يؤمن بأهمية إطلاق المنتج بسرعة ثم تطويره بناءً على ملاحظات العملاء، بدلاً من السعي إلى الكمال منذ البداية.

ويخطط ساترلي خلال المرحلة المقبلة للانتقال إلى التصنيع المعدني، متوقعاً بدء إنتاج منتجات من الفولاذ المقاوم للصدأ بحلول منتصف عام 2026، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق أعمال "كروز كب" وتحويل النجاح الرقمي إلى علامة تجارية مستدامة.