إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته 600 مليار دولار

في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الثروات العالمية، أصبح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار، مدفوعا بالقفزة الهائلة في تقييم شركته الفضائية سبيس إكس (SpaceX)، ما يقرّبه أكثر من حلم التحول إلى أول تريليونير في التاريخ.

قفزة SpaceX تشعل ثروة ماسك

بحسب فوربس فقد أطلقت SpaceX مطلع هذا الشهر عرض بيع داخلي (Tender Offer) قيّم الشركة عند نحو 800 مليار دولار، مقارنة بـ 400 مليار دولار فقط في أغسطس الماضي. هذه القفزة الاستثنائية ضاعفت تقريبا تقييم الشركة خلال أشهر قليلة، وهو ما انعكس مباشرة على ثروة ماسك، الذي يمتلك نحو 42% من أسهم SpaceX.

ونتيجة لذلك، ارتفعت ثروته بنحو 168 مليار دولار دفعة واحدة، لتصل إلى 677 مليار دولار حتى يوم الاثنين ليصبح رسميًا أغنى شخص عرفه التاريخ الحديث، وأول من يتخطى حاجزي 500 و600 مليار دولار.

طرح مرتقب قد يصنع أول تريليونير

ولا تقف الطموحات عند هذا الحد. إذ تستهدف SpaceX طرحًا عامًا أوليًا (IPO) في عام 2026، قد تصل فيه قيمة الشركة إلى نحو 1.5 تريليون دولار، بحسب أحد المستثمرين. وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن ماسك قد يدخل نادي التريليونيرات لأول مرة في تاريخ البشرية.

ورغم عدم تأكيد ماسك أو SpaceX رسميًا لهذه الخطط، فإن التقارير المتداولة تشير إلى أن الحلم بات أقرب من أي وقت مضى.

SpaceX تتفوق على Tesla في ثروة ماسك

تشير تقديرات فوربس إلى أن حصة ماسك في SpaceX وحدها تُقدّر بنحو 336 مليار دولار، لتصبح الأصل الأكثر قيمة في محفظته، متقدمة على حصته في شركة تسلا.

ويمتلك ماسك نحو 12% من أسهم تسلا، تُقدّر قيمتها بحوالي 197 مليار دولار، دون احتساب خيارات الأسهم المرتبطة بحزمة المكافآت الشهيرة لعام 2018، والتي أبطلتها محكمة في ولاية ديلاوير مطلع 2024. ومع ذلك، لا تزال فوربس تحتسب نصف قيمتها تقريبًا (69 مليار دولار) بانتظار البت النهائي في الاستئناف.

طريق بديل نحو التريليون عبر تسلا

حتى في حال خسارة الاستئناف القضائي، لا يزال أمام ماسك مسار آخر قد يقوده إلى نادي التريليونيرات. ففي نوفمبر الماضي، وافق مساهمو تسلا على أكبر حزمة مكافآت في تاريخ الشركات، قد تمنح ماسك ما يصل إلى تريليون دولار من الأسهم (قبل الضرائب)، بشرط تحقيق أهداف طموحة تُعرف باسم “Mars Shot”، من بينها مضاعفة القيمة السوقية للشركة أكثر من ثماني مرات خلال العقد المقبل.

xAI… الورقة الصاعدة

إلى جانب الفضاء والسيارات الكهربائية، يراهن ماسك أيضًا على الذكاء الاصطناعي. إذ تُجري شركته xAI Holdings محادثات لجولة تمويل جديدة بتقييم قد يصل إلى 230 مليار دولار، أي أكثر من ضعف التقييم الذي أعلنه ماسك عند تأسيس الشركة في مارس الماضي، بعد دمج xAI مع منصة X (تويتر سابقًا).

وتقدّر فوربس أن ماسك يمتلك 53% من xAI Holdings، بقيمة تقارب 60 مليار دولار.

يتقدم ماسك حاليا بفارق هائل يبلغ 425 مليار دولار عن صاحب المركز الثاني، لاري بيج الشريك المؤسس لجوجل، الذي تُقدّر ثروته بنحو 252 مليار دولار فقط.