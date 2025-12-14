ملياردير أفريقي يكافئ موظفيه بـ 20.7 مليون دولار

في خطوة تعكس التزامه العميق تجاه موظفيه ونجاح أعماله، قام الملياردير النيجيري عبد الصمد رابيو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة BUA، بتوزيع مبلغ 20.7 مليون دولار نقداً على موظفيه الذين خدموا لفترة طويلة، مؤكدا بذلك أن استثماراته لا تقتصر على المصانع والبنية التحتية فحسب، بل تشمل أيضا حياة الأشخاص الذين يساهمون يوميا في ازدهار شركته.

شملت هذه المكافآت 1768 موظفا، من كبار المديرين التنفيذيين إلى موظفي الخطوط الأمامية، خلال حفل توزيع جوائز الخدمة الطويلة السنوي المعروف باسم BUA Night of Excellence، الذي أقيم يوم السبت 13 ديسمبر 2025 في جزيرة فيكتوريا، لاغوس، نيجيريا.

حصل خمسة موظفين على مكافآت بقيمة 691 ألف دولار لكل منهم، فيما حصل خمسة آخرون على 345 ألف دولار، بينما تراوحت مكافآت عشرات آخرين بين 3450 و13810 دولارات، ما يعكس حرص رابيو على إشراك جميع مستويات الموظفين في هذه المبادرة السخية. كما حصل المدير التنفيذي للمجموعة، كبيرو رابيو، على مبلغ إضافي لم يُكشف عنه، مما يدل على التقدير الخاص للقيادة العليا أيضا.

هذه الخطوة تأتي بعد عام استثنائي لرابيو على الصعيد الشخصي والمهني، إذ ارتفعت ثروته الصافية من 5.1 مليارات دولار في بداية 2025 إلى 8.5 مليارات دولار بحلول 14 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 3.4 مليارات دولار خلال عام واحد فقط، ما جعله رابع أغنى ملياردير أفريقي واحتل المرتبة 390 عالميا، وفقا لموقع"businessinsider".

وليس هذا هو التزامه الوحيد تجاه موظفيه؛ فقد سبق لرابيو الموافقة على زيادة الرواتب بنسبة 50٪ لجميع العاملين، سواء كانوا دائمين أو غير دائمين، لمواجهة التضخم والضغوط الاقتصادية في نيجيريا، ما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز رفاهية الموظفين واستقرارهم المالي.

على الصعيد الشخصي، أضاف رابيو مؤخرا طائرة خاصة من طراز بومباردييه غلوبال 8000 إلى أسطوله، لتكون أول طائرة من هذا النوع يمتلكها أفريقي، بتكلفة تقديرية تتراوح بين 78 و82 مليون دولار، وقد تصل إلى 95 مليون دولار مع التصميمات الداخلية المخصصة، مما يعكس استمرار نمو إمبراطوريته الشخصية والتجارية.

أما على صعيد الأعمال، فقد شهدت مجموعة BUA توسعا مذهلا، حيث وصلت الطاقة الإنتاجية لشركة BUA Cement إلى 17 مليون طن سنويا، محققة إيرادات بلغت 5.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بينما تجاوزت إيرادات BUA Foods، التي تشمل مصفاة السكر والمطاحن ومنتجات الأرز والمعكرونة، 989 مليون دولار.

تتفق سياسات رابيو مع التوجه العالمي نحو مكافأة الموظفين، كما ظهر مؤخرًا مع بنك جيه بي مورغان تشيس، الذي أعلن عن مكافآت للموظفين الذين يقل دخلهم عن 80 ألف دولار، إلا أن جهود رابيو تأتي من دوافع شخصية مباشرة، لتعزيز الولاء والأداء والاستقرار المالي للعاملين، ما يضع معيارًا جديدًا لقادة الأعمال الأفارقة في موازنة الربح والنمو ورفاهية الموظفين.

من خلال هذه المبادرات، يواصل عبد الصمد رابيو تعزيز مكانته ليس فقط كأحد أثرى رجال الأعمال في أفريقيا، ولكن أيضا كقائد يهتم بالعنصر البشري، مؤكدا أن نجاح الشركة لا يكتمل إلا بتمكين موظفيها ومكافأتهم على ولائهم وجهودهم المستمرة.

من هو عبد الصمد رابيو؟

عبد الصمد رابيو هو رجل أعمال نيجيري بارز ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة BUA، إحدى أكبر التكتلات الصناعية في أفريقيا، التي تضم شركات في الأسمنت والأغذية والزيوت والدقيق والسكر. وُلد رابيو في نيجيريا، وبدأ مسيرته التجارية بجرأة واستراتيجية واضحة، ليصبح أحد أبرز الأثرياء الأفارقة، حيث بلغت ثروته الصافية 8.5 مليارات دولار في عام 2025، ما وضعه في المرتبة الرابعة أفريقيا. يُعرف برؤيته في الاستثمار في البنية التحتية والابتكار، إضافة إلى اهتمامه برفاهية موظفيه، كما يتجلى في مكافآته السخية لهم. كما يمتلك أسلوب حياة فاخر، بما في ذلك طائرة خاصة من طراز غلوبال 8000.