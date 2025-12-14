معركة المليارات تشتعل.. إيلون ماسك يوجّه ضربة لسام ألتمان بـ 800 مليار دولار

تتجه المنافسة بين قطبي التكنولوجيا إيلون ماسك وسام ألتمان إلى فصل جديد، مع استعداد شركة SpaceX لإجراء صفقة بيع ثانوية لأسهمها قد ترفع قيمتها السوقية إلى نحو 800 مليار دولار، ما يضعها مجدداً في صدارة الشركات الخاصة الأعلى قيمة في العالم، بعد أشهر قليلة فقط من فقدان اللقب لصالح OpenAI.

وكانت OpenAI، التي يتولى سام ألتمان منصب الرئيس التنفيذي لها، قد نجحت في أكتوبر الماضي في التفوق على SpaceX بعدما أجرت عملية بيع ثانوية للأسهم قيّمت الشركة بنحو 500 مليار دولار، متقدمة على شركة ماسك بفارق يقارب 100 مليار دولار، وجاء ذلك في سياق توسع استثمارات الذكاء الاصطناعي عالمياً، وسط سباق محموم للهيمنة على التقنيات المتقدمة، وفقا لـ businessinsider.

وبحسب رسالة داخلية وُجّهت إلى موظفي SpaceX واطّلعت عليها عدة وسائل إعلام، فإن الشركة تخطط حالياً لعملية بيع ثانوية جديدة قد تقفز بتقييمها إلى 800 مليار دولار، في خطوة تعكس رغبة ماسك في عدم التنازل عن الصدارة لمنافسيه، وإذا جرى تنفيذ الصفقة خلال الفترة القريبة المقبلة، فإن OpenAI لن تكون قد احتفظت بلقب الشركة الخاصة الأعلى قيمة سوى لبضعة أشهر.

وفي موازاة ذلك، أكد ماسك هذا الأسبوع عبر منصة X أن SpaceX تدرس أيضاً خيار الطرح العام الأولي، في واحدة من أكبر عمليات الإدراج المحتملة في تاريخ الأسواق المالية، ويرى مراقبون أن خطوة كهذه، إن تمت، ستُحدث تحولات كبيرة في سوق الطروحات، وقد تعيد رسم خريطة الشركات التكنولوجية العملاقة.

في المقابل، تعمل OpenAI على تعزيز موقعها التنافسي، بعدما أعادت هذا العام هيكلة نموذجها التجاري، بما يفتح الباب مستقبلاً أمام إمكانية تنفيذ طرح عام أولي خاص بها، ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تمكّن الشركة من جذب تمويلات ضخمة تسمح لها بمجاراة التقييمات الفلكية التي تحققها شركات يقودها ماسك.

وتعود جذور الخلاف بين ماسك وألتمان إلى ما بعد تأسيسهما المشترك لـOpenAI عام 2015، قبل أن يغادر ماسك الشركة في 2018، ليؤسس لاحقاً شركة xAI المنافسة.

ومنذ ذلك الحين، تصاعدت حدة التوتر بين الطرفين، وصولاً إلى دعاوى قضائية رفعها ماسك أو شركاته ضد OpenAI.

ويرى خبراء أن هذا الصراع، رغم ما يحمله من طابع استعراضي، يعكس تحوّلاً أعمق في توجهات الاستثمار العالمية، حيث تتدفق رؤوس أموال غير مسبوقة إلى قطاعات كانت تُعد في السابق أقرب إلى الخيال العلمي، فإلى جانب SpaceX، التي تسعى إلى جعل الحياة متعددة الكواكب واستعمار المريخ، وOpenAI التي تطمح إلى تطوير ذكاء اصطناعي قادر على التفكير المنطقي الشبيه بالبشر، شهدت شركات ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتقنيات الدفاع قفزات كبيرة في تقييماتها خلال العام الماضي، وسط جدل متواصل حول احتمالات تشكّل فقاعة استثمارية جديدة.