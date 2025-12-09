مليونيرة من العدم.. مهاجرة فقيرة تُفاجئ العالم بثروة في 24 ساعة

نجحت رائدة الأعمال الأمريكية من أصول دومينيكانية، جيسيل هيرنانديز، في تحقيق إنجاز لافت بعدما سجلت علامتها التجارية لمستحضرات التجميل Glamlite مبيعات تجاوزت مليوني دولار خلال يوم واحد، في يونيو 2021، رغم نشأتها في ظروف قاسية اتسمت بالفقر وغياب الوضع القانوني في الولايات المتحدة، حيث كانت تعيش بشكل غير قانوني.

هيرنانديز، التي انتقلت إلى الولايات المتحدة طفلة مع أسرتها، نشأت بلا وثائق قانونية في مدينة نيويورك، حيث واجهت عائلتها مصاعب اقتصادية حادة.

وتقول إن محيطها لم يشجعها على الحلم أو السعي لمستقبل مختلف، بل كان التركيز على إيجاد عمل يضمن تأمين الطعام والإيجار فقط، وفقا لما نشره موقع Business Insider.

اضطرت هيرنانديز لترك المدرسة في الصف التاسع، لكنها عملت كمصممة جرافيك مستقلة قبل أن تحصل على شهادة GED وتلتحق بكلية مجتمع لدراسة التمريض بحثاً عن الاستقرار، غير أن مهمة دراسية حول "السقف الزجاجي" دفعتها لإعادة التفكير في مسارها، حيث أدركت أنها تختار طريقاً لا يعكس طموحاتها، فغيّرت تخصصها إلى إدارة الأعمال في خطوة شكلت بداية تحول كبير في حياتها.

وبعد تخرجها، انتقلت للعيش في لوس أنجلوس وتقول إن حاجتها إلى الاستقلال المالي دفعتها إلى استثمار 1,900 دولار عبر بطاقة ائتمان لشراء أضواء سيلفي وبيعها لمؤثرات المكياج، في خطوة كانت غير منتشرة حينها. وحققت من هذا المشروع نحو 80 ألف دولار في عامه الأول، ما مثّل رأس المال الأول لإطلاق علامتها التجارية.

ورغم نجاح الشركة، تكشف هيرنانديز أن صدمات الماضي جعلتها غير قادرة على التحكم الكامل في حياتها المالية والشخصية، إلى أن شجعتها إحدى صديقاتها على ترك علاقتها السابقة واستعادة السيطرة على أعمالها. وتصف تلك الخطوة بأنها كانت البداية الحقيقية لمسارها الريادي.

وبعد تحقيق ثروة كبيرة، لجأت هيرنانديز إلى مستشارة مالية ساعدتها على تطوير استراتيجيات استثمار بعيدة عن الادخار التقليدي، بدءاً من شهادات الإيداع وصولاً إلى الأسهم.

اليوم، تعيش هيرنانديز مع ابنتها حياة تختلف جذرياً عن طفولتها، مؤكدة أنها تسعى إلى كسر دوائر الفقر والعنف الأسري عبر العلاج والدعم النفسي، وتحرص على دعم طموحات ابنتها، التي بدأت إنشاء محتوى رقمي بمعدات وفرّتها لها والدتها.

وتختتم هيرنانديز بأن أكبر إنجازاتها ليس الثروة، وإنما "امتلاك القوة للتحرر من الماضي وبناء مستقبل مختلف للأجيال المقبلة".