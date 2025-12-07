ثروة بـ4.3 مليارات دولار في يوم واحد… صعود صاروخي لمؤسس "انفيديا الصين"

انضم تشانغ جيان تشونغ، مؤسس شركة مور ثريدز تكنولوجي، إلى قائمة المليارديرات بعد أن شهدت أسهم شركته الصينية المتخصصة في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي ارتفاعاً مذهلاً تجاوز 420% في أول يوم تداول لها في سوق شنغهاي، ما يعكس تفاؤل المستثمرين بإمكان أن تصبح الشركة "انفيديا الصين".

ويبلغ تشانغ، البالغ من العمر 59 عاما، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، ثروة تقدر بـ4.3 مليارات دولار بناءً على حصته في مور ثريدز، وفقا لتقديرات مجلة فوربس.

وجمعت الشركة نحو 8 مليارات يوان (1.1 مليار دولار) في نهاية نوفمبر من خلال بيع 70 مليون سهم بسعر 114.28 يوانا للسهم، وفق نشرتها التعريفية.

يعد الاكتتاب العام الأولي لشركة مور ثريدز أحد أكثر الاكتتابات المرتقبة في الصين هذا العام، حيث فاق الطلب على الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد 2,750 ضعفا، على الرغم من وجود آلية لإعادة التخصيص سمحت بزيادة حصص المستثمرين الأفراد.

ويبلغ رأسمال الشركة السوقي الحالي نحو 276 مليار يوان، (ما يعادل 37.8 مليار دولار أمريكي) وتخطط لاستخدام العائدات في التوظيف والبحث والتطوير.

قبل الاكتتاب العام، نجحت مور ثريدز في جذب استثمارات من قائمة مستثمرين بارزين، بينهم HSG (مجموعة هونغشان كابيتال) وأذرع الاستثمار لشركات التكنولوجيا الصينية العملاقة بايت دانس وتينسنت، ومع ذلك، أُدرجت الشركة في 2023 على القائمة السوداء الأمريكية، ما يحظر عليها الوصول إلى أحدث تقنيات صناعة الرقائق الأمريكية.

ويشير خبراء إلى أن الشركة تستفيد من توجه الصين نحو الاعتماد التكنولوجي الذاتي في ظل القيود الأمريكية على بيع أشباه الموصلات المتقدمة، كما أدى التفاؤل المتزايد بالرقائق المحلية إلى ارتفاع أسهم شركات أخرى مثل كامبريكُون تكنولوجيز، وأصبح رئيسها التنفيذي تشن تيان شي الآن الشخص الحادي عشر الأكثر ثراءً في الصين بثروة تبلغ 23.4 مليار دولار.

تتراوح منتجات مور ثريدز من وحدات معالجة الرسومات إلى البرمجيات الداعمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن ينمو السوق المحلي لهذه الوحدات إلى 1.3 تريليون يوان بحلول 2029 مقارنة بـ142.5 مليار يوان في 2024.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 182% لتصل إلى 784.6 مليون يوان، بينما تقلصت خسائرها بنسبة 18.7% إلى 723.5 مليون يوان.

وقد أمضى تشانغ نحو 20 عاما في صناعة أشباه الموصلات، حيث قاد وحدة انفيديا في الصين لمدة 14 عاما قبل أن يؤسس مور ثريدز في 2020، وعمل سابقا كتنفيذي في شركتي دل وإتش بي، فيما كانت زوجته ليو شان شان تشارك في الإدارة خلال السنوات الأولى للشركة قبل تنحيها عن منصبها في 2023.