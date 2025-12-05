الطريق السري للثراء.. الملياردير جون مورغان يكشف 5 أسباب للثروة

كشف الملياردير الأمريكي جون مورغان، صاحب شركة المحاماة العملاقة Morgan & Morgan والذي تقدر ثروته بـ1.5 مليار دولار، عن خمسة مبادئ رئيسية ساعدته على بناء ثروته والحفاظ عليها على مدار عقود.

ولد مورغان كأكبر خمسة أطفال في عائلة كانت تعاني من عدم الاستقرار المالي، وعمل منذ صغره على تعلم الاعتماد على الذات، ورغم ذلك، يعترف مورغان بأنه يعاني أحيانا من متلازمة المحتال، ويصف شعوره المستمر بأنه "قد يُكتشف أمري يوما ما"، لكنه يرى في هذا الشعور مصدرا لدافعه المستمر للنجاح.

ومتلازمة المحتال هي حالة نفسية يشعر فيها الشخص بعدم استحقاق النجاح الذي حققه، ويعتقد أن إنجازاته ليست نتيجة كفاءته أو مهاراته، بل بسبب الحظ أو المساعدة الخارجية أو خداع الآخرين، بعبارة أخرى، يشعر الشخص وكأنه "محترف زائف" يخدع الآخرين، ويتوقع أن يكتشف الآخرون حقيقته في أي وقت، وفقا لـ Business Insider.

المبدأ الأول الذي يعتمده مورغان هو احتضان متلازمة المحتال، يقول إن شعوره بالريبة يحفزه على البقاء متحفزا ومراقبة جميع تفاصيل أعماله بشكل مستمر، بدءا من أعداد الحضور إلى القضايا الجديدة والتقارير اليومية، وهو ما يمنحه القدرة على التحكم الكامل في شركته الضخمة.

أما المبدأ الثاني، فهو البحث عن الحظ في كل مكان، ويؤكد مورغان أن الفرص لا تأتي صدفة، بل تظهر فقط لمن يضع نفسه في طريقها، لذا كان يقول نعم لكل فرصة في بداياته، من الاتصال بالمحامين للحصول على القضايا، إلى حضور الاجتماعات والأحداث التي كان الآخرون يتجاهلونها، مؤكدا أن كل محاولة كانت بمثابة "كرة يانصيب" تزيد من فرص النجاح.

المبدأ الثالث، هو الاحترافية في أي عمل يقوم به، وهو مبدأ تعلمه من والده الذي كان دائم فقدان الوظائف، فقد غرست فيه هذه الرسالة منذ الصغر ضرورة العمل بطريقة تجعل أحدا لا يستطيع فصله، ما دفعه إلى تأسيس شركته الخاصة وتحقيق الاستقلال المهني.

أما المبدأ الرابع، فهو التفويض كوسيلة للحرية، فقد تعلم مورغان أن التركيز على الأمور الاستراتيجية والتوسع يتطلب تفويض المهام اليومية للموظفين الموثوقين، وهو ما يمنحه الوقت للتفكير في الخطوات الكبرى التي تحقق النمو المستمر.

المبدأ الخامس، تجنب الديون والخوف منها، رغم اعترافه بفائدة بعض أنواع الديون الاستثمارية، إلا أن مورغان يفضل التمويل الذاتي، مؤكدا أن الديون يمكن أن تبتلع الأفراد سريعا إذا لم تُدر بحكمة.

يمثل جون مورغان نموذجا نادرا للملياردير الذي يجمع بين التواضع والحذر، والطموح والاحترافية، ويثبت أن الثروة ليست مجرد مال، بل عقلية واستراتيجية متكاملة.