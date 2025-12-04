بثروة 2.4 تريليون دولار.. أغنى 10 أشخاص في العالم حتى ديسمبر 2025





شهدت قمة الثروة العالمية في ديسمبر 2025 مرحلة جديدة من المنافسة، مع صعود أسماء جديدة وتغير مراكز بعض الأثرياء الكبار. مجتمعة، وبلغت ثروات أغنى 10 أشخاص 2.4 تريليون دولار، وسط تحركات كبيرة في سوق التكنولوجيا والاستثمار العالمي.

ودخل أغنى 10 أشخاص على كوكب الأرض الشهر الأخير من عام 2025 في سباق محتدم للسيطرة على الذكاء الاصطناعي، بعد إطلاق شركة غوغل لنموذج Gemini 3 في منتصف نوفمبر. هذا الإنجاز وضع شركة ألفابت في موقع قيادي، ليصبح مؤسسها الشريك لاري بايج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة في تاريخه خلف إيلون ماسك.

تقدر ثروة بيج بـ 262 مليار دولار، بزيادة قدرها 30 مليار دولار منذ الأول من نوفمبر، نتيجة ارتفاع أسهم ألفابت بنسبة 14%. وبذلك تجاوز بيج كلا من لاري إليسون من أوراكل وجيف بيزوس من أمازون، اللذين تراجعا مركزا واحدا إلى الثالث والرابع على التوالي. إليسون كان أكبر الخاسرين بين أغنى 10 شخصيات، إذ انخفضت أسهم أوراكل بنسبة 23% وخسرت ثروته 67 مليار دولار لتصل إلى 253 مليار دولار.

أما شريك بيج في تأسيس غوغل، سيرجي برين، فقد ارتفعت ثروته بمقدار 27 مليار دولار لتصل إلى 242 مليار دولار، ما رفعه إلى المركز الخامس بين الأثرياء.

وفي المقابل، بحسب "فوربس" فقد شهدت قائمة أغنى 10 أشخاص هذا الشهر دخول وارن بافيت للمرة الأولى بعد زيادة صافي ثروته بمقدار 9 مليارات دولار ليصل إلى 152 مليار دولار، نتيجة استثمار شركته بيركشاير هاثاوي في ألفابت وارتفاع أسهمها بنسبة 8%. هذا التقدم رفع بافيت من المركز 11 إلى المركز التاسع ثم مايكل ديل في المركز العاشر بثروة (147.9 مليار دولار)، فيما تراجع ستيف بالمر الرئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت من المركز 9 إلى 11 بعد خسارة 6 مليارات دولار.

وبالرغم من التراجع الطفيف في ثروته، بقي إيلون ماسك أغنى شخص في العالم بفارق كبير، حيث تقدر ثروته بـ 483 مليار دولار، بعد انخفاض أسهم تسلا بنسبة 6% وخسارة 15 مليار دولار من صافي ثروته.

ويبلغ إجمالي ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم حتى الأول من ديسمبر 2025 2.4 تريليون دولار، وهو نفس مستوى الشهر الماضي، مع العلم أن الأسعار اليومية للأسهم قد تؤدي إلى تغييرات مستمرة في الترتيب.

قائمة فوربس لأغنى 10 أشخاص في العالم حتى ديسمبر 2025:

1 إيلون ماسك (491 مليار دولار)

2-لاري بيج (262 مليار دولار)

3- لاري إليسون ( 259.5 مليار دولار)

4- جيف بيزوس ( 243.8 مليار دولار)

5- سيرجي برين (241.9 مليار دولار)

6- مارك زوكبيرغ (219.3 مليار دولار)

7- برنارد أرنو وعائلته (188.3 مليار دولار)

8-جينسن هوانغ (156 مليار دولار)

9- وارن بافيت (149.5 مليار دولار)

10 مايكل ديل (147.9 مليار دولار)