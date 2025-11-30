ملياردير عمره 27 عاماً.. شين كوبلان يهز عالم المال والتكنولوجيا

قبل عام، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي شقة شين كوبلان، مؤسس منصة Polymarket، في خطوة سلطت الضوء على الجدل القانوني حول أسواق التنبؤ الرقمية، واليوم، أصبح كوبلان، البالغ من العمر 27 عاما، أحد أصغر المليارديرات العصاميين في العالم بعد صفقة ضخمة مع شركة Intercontinental Exchange، الشركة الأم لبورصة نيويورك.

منصة Polymarket هي سوق تنبؤات قائم على تقنية البلوك تشين، يسمح للمستخدمين بالمراهنة على نتائج أحداث مستقبلية في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة، الاقتصاد، الرياضة، وحتى الثقافة الشعبية.

في يوليو، اجتمع جيفري سبرشر، الملياردير البالغ من العمر 70 عاما، الرئيس التنفيذي لشركة Intercontinental Exchange، مع كوبلان.

يضحك سبرشر وهو يتذكر انطباعه الأول عن هذا الشاب الغريب الأطوار: "رجل عجوز أصلع يعمل في بورصة نيويورك حيث نلزم بارتداء البدلة وربطة العنق، يقف بجانبه شاب يلبس قميصا يبلغ من العمر 27 عاما"، لكنه كان مفتونا بـPolymarket، وبعد العشاء "سألت شين إذا كان يفكر في بيع شركته لنا"، وفقا لـ فوربس.

أسواق التنبؤ مثل Polymarket تسمح للمستخدمين بالمراهنة على أحداث مستقبلية مثل الانتخابات أو أسعار العملات المشفرة، وغالبا ما أثبتت قدرتها على توقع النتائج بدقة أكبر من خبراء الاقتصاد، على سبيل المثال، توقع مستخدمو Polymarket فوز دونالد ترامب في انتخابات 2024، بينما كانت غالبية المحللين يراهنون على فوز كامالا هاريس.

رفض كوبلان العرض في البداية، لكن المفاوضات انتهت باتفاق استثماري في أكتوبر، حيث استثمرت Intercontinental Exchange ملياري دولار مقابل حصة تصل إلى 25% في الشركة، وفي الوقت نفسه، حصلت Polymarket على استثمارات من مليارديرات آخرين مثل ديلان فيلد من Figma، ومارك بينكوس من Zynga، وترافيس كالانيك من Uber، بالإضافة إلى المغني أنطوني كيديس.

أدى ذلك إلى ارتفاع تقييم Polymarket إلى 9 مليارات دولار، ما جعل كوبلان أصغر ملياردير عصامي في العالم، بحصة تقدر بـ11% قيمتها مليار دولار، ورغم أن لقبه استمر 20 يوما قبل أن يتجاوزه مؤسسو شركة AI الناشئة Mercor، إلا أن نجاحه يعكس سرعة توليد الثروات بين رواد الأعمال الشباب.

بدأ اهتمام كوبلان بالأسواق والتكنولوجيا منذ سن 14، حين أرسل بريدا إلكترونيا إلى هيئة الأوراق المالية يسأل عن إنشاء أسواق جديدة، وبعد محاولات مستمرة، أسس Polymarket في 2020 لمواجهة "المعلومات المضللة"، وكان أول سوق له مراهنة على موعد إعادة فتح نيويورك أثناء الجائحة، ثم توسع إلى الانتخابات والأحداث الثقافية.

درس كوبلان علوم الحاسوب في جامعة نيويورك، لكنه ترك الدراسة في 2017 للعمل على مشاريع مشفرة لم تنجح.

لكن الشركة واجهت مشكلات تنظيمية، حيث دفعت غرامة 1.4 مليون دولار عام 2022 وفرض عليها حظر على المستخدمين الأمريكيين، قبل أن تتصاعد النشاطات بشكل كبير خلال انتخابات 2024، ومع توقف التحقيقات، استحوذت Polymarket على بورصة مشتقات مرخصة من CFTC، وحصلت على موافقة اتحادية للإطلاق في الولايات المتحدة.

اليوم، Polymarket تتوسع بسرعة، مع شراكات جديدة في الرياضة والأسواق المالية الرقمية، وتستعد لتقديم بياناتها لمؤسسات ضخمة، ومع ذلك، لم تحقق بعد أرباحا، ويظل الرهان الأكبر لكوبلان على نفسه وعلى قدرة منصته على تحويل أسواق التنبؤ إلى نموذج مستدام وناجح.