ثروة تريليونية لدقيقتين.. أغرب خطأ مصرفي جعل رجلاً أغنى شخص في التاريخ

تخيل أن تفتح حسابك المصرفي لتجد رقما يتجاوز كل خيالاتك 70 كوادريليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 70,000 تريليون جنيه إسترليني. هذا ما حدث لكريس رينولدز، رجل عادي من بنسلفانيا، في يوليو 2013، لكنه استمر دقيقتين فقط.

رينولدز، الذي كان معتادا على أرباح متواضعة من بيع إطارات BMW على موقع إيباي، توقع الحصول على مبلغ صغير كالمعتاد، لكن عند تسجيل دخوله إلى حسابه في باي بال، فوجئ برصيد ضخم تجاوز كل التوقعات، متجاوزا ثروة أغنى مليارديرات العالم، بما في ذلك إيلون ماسك (500 مليار دولار)، جيف بيزوس (259.4 مليار دولار)، وكارلوس سليم (67 مليار دولار).

حدث هذا في يوليو 2013 ، حيث فتح كريس رينولدز من بنسلفانيا حسابه على باي بال متوقعاً الحصول على أرباح متواضعة كالمعتاد، وكان أقصى ما حصل عليه سابقا "ما يزيد قليلا عن 1000 دولار أمريكي (765 جنيها إسترلينيا) من بيع إطارات BMW قديمة على موقع إيباي. لكن بدلا من ذلك، وجد مبلغا ضخما: 92,233,720,368,547,800 دولار أمريكي، أي ما يعادل 70 كوادريليون جنيه إسترليني. في تلك اللحظة، أصبح أغنى شخص على مر العصور، متجاوزًا لفترة وجيزة كل ملياردير على وجه الأرض.

رد فعل رينولدز كان مزيجا من الصدمة والفكاهة. وقال لصحيفة فيلادلفيا ديلي نيوز: "في البداية ظننت أنني مدين بمليارات الدولارات. كانت مفاجأة كبيرة".

وأضاف في حديثه مع CNN: "لا أعرف، ربما كان أحدهم يستمتع". وعندما سُئل عما كان سيفعله بالمال لو احتفظ به، أجاب أنه ربما سيسدد "الدين العام" وربما يشتري فريق فيلادلفيا فيليز للبيسبول، معلقا مازحا على ضرورة الحصول على "سعر ممتاز".

لكن هذه اللحظة القصيرة من الثراء لم تدم طويلاً. حدّدت باي بال الخطأ بسرعة، وحذفت الرصيد، معتذرة عن الإزعاج.

وأوضحت الشركة لاحقا أنها عرضت التبرع بمبلغ غير معلن لمؤسسة خيرية يختارها رينولدز، تقديرا لروح المبادرة والإيجابية التي أظهرها.

في غضون دقيقتين فقط، أصبح رينولدز أغنى شخص على وجه الأرض، متجاوزا كل خيالات البشر وثروات أغنى مليارديرات العالم مجتمعين، قبل أن تختفي الثروة بنفس السرعة. وتظل هذه الحادثة واحدة من أغرب العثرات المصرفية في التاريخ.