الصين تتوقع استمرار التعافي القوي للاقتصاد حتى نهاية العام

قالت الهيئة الوطنية للإصلاح والتنمية في الصين اليوم الثلاثاء إنها تتوقع استمرار زخم التعافي الاقتصادي خلال الشهرين الحالي والمقبل، في ظل استمرار تأثير السياسات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة الصينية.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي رفعت الصين سقف ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليون يوان (839 مليار دولار) لمساعدتها على إعادة تمويل ديونها، في أحدث دفعة لإنعاش النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وقال شو هونج ساي، نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني، في مؤتمر صحفي ، إن الخطة سوف تنفذ على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وبسحب تقديرات وزير المالية لان فوآ، بلغت الديون الخفية للحكومات المحلية 3ر14 تريليون يوان (2 تريليون دولار) في نهاية 2023. وتشير الديون الخفية إلى الديون التي لم يتم الكشف عنها علانية.

وأوضح لان أنه سوف يتم تخصيص 2 تريليون يوان سنويا، من 2024 إلى 2026 ،لمساعدة الحكومات المحلية على تسوية ديونها.

وتوقع تراجع قيمة الديون الخفية إلى 3ر2 تريليون يوان (9ر320 مليار دولار) بحلول نهاية 2028.

وقال مسؤولون أيضا إنه سوف يتم رفع سقف إصدار السندات الخاصة إلى 52ر35 تريليون يوان (96ر4 مليار دولار) من 52ر29 تريليون يوان (12ر4 مليار دولار) للحكومات المحلية.