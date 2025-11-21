بعد قفزة تاريخية في ثروته.. لاري بيج يصبح ثالث أغنى رجل في العالم

شهد عالم التكنولوجيا والمال تحولاً بارزاً، إذ ارتفعت ثروة لاري بيج، المؤسس المشارك لشركة غوغل، بشكل قياسي ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم، متجاوزاً جيف بيزوس.

يعود الفضل في هذه القفزة الكبيرة في صافي ثروة بيج، الذي يمتلك نحو 6% من ألفابت، إلى إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Gemini 3، والذي جاء كتطوير محسّن لنموذج Gemini 2.5 الذي أُطلق قبل نحو ثمانية أشهر.

ونتيجة لذلك، شهد سهم ألفابت ارتفاعا بنسبة 3%، ما عزز صافي ثروة بيج بمقدار 6 مليارات دولار ليصل إلى 252 مليار دولار، متقدما على جيف بيزوس الذي تراجع إلى المركز الرابع.

كما أن المؤسس المشارك الآخر لغوغل، سيرجي برين، لم يكن بعيدا عن المكاسب، حيث زادت ثروته بمقدار 5 مليارات دولار ليحتل المركز الخامس على قائمة الأثرياء.

وبعد أيام من ارتفاع الأسهم، استقرت ثروات الثلاثة على النحو التالي: بيج 249 مليار دولار، بيزوس 240 مليار دولار، وبرين 233 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للميارديرات.

Gemini 3

يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي تقلبات كبيرة في ثروات المليارديرات. فقد أصبح مؤسس أوراكل لاري إليسون أغنى شخص لفترة وجيزة، متجاوزا حتى إيلون ماسك، قبل أن يخسر 34 مليار دولار سريعا. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن نموذج Gemini 3 يمثل ثورة حقيقية في عالم الذكاء الاصطناعي.

يتميز Gemini 3 بتحسين قدرات الاستجابة للأسئلة المعقدة، إذ يمكن للمستخدمين الحصول على إجابات دقيقة دون الحاجة لتوجيهات مفصلة، كما سيتم دمجه في منتجات البحث والتطبيقات والخدمات المؤسسية لغوغل.

وبحسب موقع "fortune" فإن المحللين يرون أن غوغل تمكنت من جذب المستخدمين إلى منصات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، رغم المنافسة المتزايدة، وقد يساهم ذلك في التخفيف من المخاوف المتعلقة بإمكانية تأثير النموذج الجديد على نتائج البحث.

ومع أن تقييم القدرات الكاملة للنموذج لا يزال في مراحله المبكرة، أظهرت بعض المراجعات الأولية نتائج إيجابية.

ويعد الملياردير لاري بيج أحد أبرز الشخصيات في عالم التكنولوجيا. وُلد في 26 مارس 1973 في ميشيغان بالولايات المتحدة، ودرس علوم الحاسوب والهندسة في جامعة ميتشيغان قبل أن يحصل على شهادة الماجستير من جامعة ستانفورد.

في عام 1998، شارك بيج في تأسيس غوغل مع سيرجي برين، لتصبح واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وتغير طريقة الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت.

يُعرف بيج بابتكاراته في مجالات البحث والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية.